Россияне рассказали об отношении к своей работе

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к совей работе.

Так, 35% опрошенных назвали свою деятельность интересной и не мешающей остальным сферам жизни. Еще 33% относятся к труду как к делу — чем больше платят, тем больше будет сделано. Готовы хорошо работать независимо от оплаты труда — 18%. И только 10% считают труд неприятной необходимостью и предпочли бы не работать вовсе.

Основная мотивация работать лучше — это достойная плата труда, считают 44% россиян. Также важной составляющей является ценность заработанных денег (24%), уважение трудовых успехов (19%), внедрение новых инструментов (18%), нормальные рабочие условия (16%).

Кроме того, респонденты заявили, что улучшили бы свой рабочий процесс, если бы им предоставляли возможность обучаться профессии в процессе (15%). Опрошенные также сообщили, что работали бы лучше при хорошей организации труда (13%) и компетентности руководства (13%).

Опрос проводился 16 февраля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже соглашаться на невысокую зарплату ради работы у дома.