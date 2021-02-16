Украинские железнодорожники рассказали о «средневековых» условиях труда
Семён Сонный
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Сотрудники «Украинских железных дороги» («Укрзализныця») показали «средневековые» условия, в которых им приходится работать. Видеозаписи были опубликованы в одном из Telegram-каналов.
Железнодорожники рассказали, что растапливают лед на окнах кабины машиниста с помощью огня из-за отсутствия обогрева стекла. На кадрах видно, как человек поджигает бумагу и держит ее возле покрывшегося льдом окна.
«Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?» – пожаловался один из участников съемки.
Ранее экономист предрек украинцам африканские зарплаты вместо европейских.
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