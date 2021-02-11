Рубль незначительно растет к доллару и евро

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Рубль слабо растет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Доллар снижается на 9 копеек, до 73,86 руб.

Евро опускается на 2 копейки, до 89,58 руб.

Ранее сообщалось, что ЦБ понизил курс доллара на 11 февраля.