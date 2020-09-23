Акции «Яндекса» впервые с 8 сентября превысили отметку в 5 тысяч рублей

Акции «Яндекса» продолжают расти на фоне сообщений о покупке Тинькофф банка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.01 мск, акции на Московской бирже увеличились на 4,45% до 5118 руб.

Накануне вечером бумаги также дорожали и на основной для компании торговой площадке в Нью-Йорке. Они выросли на 11,8% до $66,06.

Ранее стало известно, что компания проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф». Размер сделки составит около $5,48 млрд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»

— Акции «Яндекса» подросли на фоне сообщений о покупке Тинькофф банка