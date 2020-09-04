Цена на нефть Brent упала ниже $43 впервые с начала августа

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,75%, доcтигнув отметки в $42,86 за баррель, гласят данные торговой площадки.

Такое падение цены было зафиксировано в 17.36 мск.

Отмечается, что цена на нефть Brent опустилась ниже $43 впервые с 3 августа.

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