Цена на нефть Brent упала ниже $43 впервые с начала августа
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Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,75%, доcтигнув отметки в $42,86 за баррель, гласят данные торговой площадки.
Такое падение цены было зафиксировано в 17.36 мск.
Отмечается, что цена на нефть Brent опустилась ниже $43 впервые с 3 августа.
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