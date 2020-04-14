Forbes назвал стоимость второго антикризисного пакета правительства

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Стали известны детали второго пакета антикризисных мер правительства. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По информации издания, его стоимость составит 1 трлн рублей. Такая цифра взята исходя из данных, согласно которым на реализацию проекта выделят почти 520 млрд рублей из бюджета, еще 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.

Отмечается, что наиболее дорогостоящей мерой пакета будет кредитная поддержка системообразующих предприятий. На поддержку малого и среднего бизнеса затратят около 100 млрд рублей.

На меры социальной поддержки могут направить еще около 300 млрд рублей.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать дополнительную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

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