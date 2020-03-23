Путин призвал обеспечить всем необходимым работающих с группами риска по COVID-19

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Президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу обеспечить необходимым оборудованием ведомства, работающие с людьми, находящимися в группах риска из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова президента.

На встрече с главой ведомства Денисом Мантуровым президент призвал обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами и медицинской техникой граждан и специальные службы.

По словам президента, к таким категориям служб относятся МЧС, таможенные подразделения, пограничные службы и медперсонал. Он также попросил Мантурова регулярно докладывать о ходе работ ему лично.

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