Топилин предсказал увеличение реальной зарплаты на 2,3% в России

Глава российского Минтруда Максим Топилин заявил, что в 2020 году увеличится реальная заработная плата россиян. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, реальная зарплата в этом году вырастет на 2,3%. Оплата труда работников продолжит увеличиваться в соответствии с майскими указами президента страны от 2012 года и будет соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Также повыситься должны на 1,5% и доходы жителей.

«Растет данный показатель — значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников», — объяснил Топилин.

Прибавку получат как работники бюджетного сектора экономики, которые указаны в майских указах, так и бюджетники вне указов: юристы, бухгалтеры, кадровики и другие. Рост их заработной платы ожидается с 1 октября 2020 года, заключил министр.

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