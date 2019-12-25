Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов. Об этом пишет РИА «Новости».

Лидер отметил, что такие выводы были сделаны исходя их проведенных опросов общественного мнения. В том числе речь идет об исследовнаниях Федеральной службы охраны (ФСО), которым нельзя не доверять.

Он сказал, что главным результатом, которого нужно добиться, являются реальные существенные перемены в жизни россиян.

Ранее Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачу номер один.