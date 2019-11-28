В «Нафтогазе» пообещали не закрывать газовый вентиль

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что страна не будет перекрывать вентиль и прекращать поток газа из России, передает Deutsche Welle.

Он уточнил, что украинская сторона планирует так поступить, если страны не придут к соглашению и не подпишут договор о транзите газа.

По словам Витренко, Украина никогда не перекрывала вентиль и не собирается это делать в будущем. В случае если соглашения не будет, Украина будет запасаться газом, закачивая его в подземные хранилища, хотя он и будет считаться газом «неопределенного собственника». Он добавил, что такова позиция законодательства страны.

«У нас нет такой традиции - выходить на телеэкраны и говорить: «Мы перекрываем вентиль», — подчеркнул Витренко.

Заключая, он отметил, что Украина никогда не воровала газ у России.

Действующих контракт России и Украины заканчивается в конце 2019 года, в настоящее время стороны пытаются договориться о продолжении поставок.

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