Гендиректора McDonald's уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Истербрука уволили после того, как он нарушил политику компании, вступив в отношения с сотрудницей по взаимному согласию.

По словам самого бывшего президента компании, его поведение было ошибкой.

«Учитывая принципы компании, я согласен с решением совета директоров в том, что настала пора мне двигаться вперед», — сказал он.

Пост Истербрука занял 51-летний Крис Кемпзински, который ранее возглавлял подразделение компании в США и отвечал за ведение бизнеса примерно 14 тыс. ресторанов быстрого питания.