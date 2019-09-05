«Росатом» и власти Якутии договорились о сотрудничестве по АЭС малой мощности

Госкорпорация «Росатом» и правительство Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности (АСММ) на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение подписали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.



Речь идет о взаимодействии по подготовке технико-экономического обоснования, проведению проектно-изыскательских работ, разработке финансовой модели проекта. Кроме того, стороны договорились совместно определить площадку для размещения АСММ на территории республики.

«Росатом» обладает опытом применения малых модульных реакторов для российского ледокольного флота. Теперь корпорация готова также предложить проект наземной АСММ с реакторной установкой РИТМ-200.

Атомная станция данного типа предназначена для энергообеспечения изолированных или отдаленных территорий и потребителей. Такая станция отличается компактностью, а также сокращенным периодом сооружения и высокими стандартами безопасности.