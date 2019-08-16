Россия уменьшила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Россия сократила объем вложений в госбумаги США до $10,848 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам Минфина Соединенных Штатов, объем вложений в июне 2019 года уменьшился с $12,024 млрд до $10,848 млрд.

Отмечается, что по долгосрочным облигациям наблюдается увеличение до $5,296 млрд по сравнению с $5,250 млрд. При этом доля в краткосрочных стала меньше с $6,774 млрд до $5,552 млрд.

Уточняется, что российских вложений в бумаги США стало становиться меньше еще весной 2018 года.

Ранее сообщалось, что Россия планомерно сокращает свои вложения в американский госдолг. За май 2019 года Минфин России избавился от госбумаг США на $112 млн.