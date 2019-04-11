Путин поручил остановить рост тарифов для населения на вывоз мусора

Российский президент Владимир Путин поручил не допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин по итогам совещания главы государства с правительством, передает ТАСС.

«Самые главные поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень [тарифа], который мы достигли, должен остаться», — отметил Кобылкин.

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Он подчеркнул, что региональный оператор не должен облагаться сильной нагрузкой.

«[Потому что] все, что мы будем вменять региональному оператору в обязанность, может лечь в тариф для людей», — уточнил Кобылкин.

Ранее сообщалось, что россияне проведения после проведения «мусорной реформы» будут вынуждены платить около 180 млрд в год или в среднем 1225 рублей с человека.