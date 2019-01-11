На Украине заявили о двукратном сокращении прожиточного минимума и пенсий
Лидер общественного движения «Украинский выбор — права народа» Виктор Медведчук считает, что пенсии и прожиточный минимум на Украине за последние пять лет сократились более чем в два раза. Об этом он написал в своей статье, опубликованной на сайте движения.
По подсчетам Медведчука, минимальная пенсия на Украине с 2013 года уменьшилась в 2,2 раза с $118,8 до $53,2 в долларовом эквиваленте. Прожиточный минимум, по его данным, за последние пять лет тоже сократился в 2,2 раза и составляет в настоящее время $65,9 (в 2013 году — $147,2).
При этом Медведчук подчеркнул, что стоимость кубометра газа для населения за этот же период выросла в 11,8 раз.
Глава общественного движения не стал уточнять, какие данные он использовал для подсчета и сравнения прожиточного минимума и пенсий.
Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович посетовал на «убийственные» тарифы на отопление.