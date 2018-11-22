В России назвали ключевые темы обсуждений на G20

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Представитель президента России в G20 Светлана Лукаш заявила, что Россия намерена обсудить на саммите в Буэнос-Айресе развитие цифровой экономики и международной торговли, передает РИА «Новости».

По ее словам, президент России Владимир Путин на саммите выскажет свои предложения по данным вопросам.

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«Россия едет с намерением, прежде всего, обсудить две ключевые темы — это развитие цифровой экономики и это ситуация в международной торговле. Безусловно, у нас есть предложения, которые президент озвучит на саммите», — сказала Лукаш.

Она отметила, что проект итоговой декларации саммита уже имеется, однако он еще находится на стадии обсуждения и не согласован.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее были названы темы предстоящих переговоров президентов России и Аргентины.