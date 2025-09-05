«Белый список»: какие сайты будут доступны при отключении интернета

Минцифры России опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут работать даже во время отключения интернета. Список доступен в Telegram-канале ведомства. В него вошли сайт «Госуслуг», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», национальный мессенджер Max, а также торговые площадки Ozon, Wildberries и «Авито». Кроме того, будут работать «Дзен», Rutube и сервисы «Яндекса», а также онлайн-карты 2GIS.
Не должны «висеть» и сайты операторов связи — «Билайна», «МегаФона», МТС, «Ростелекома» и T2, а также сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка.
Также пользователи смогут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платежной системы «Мир» и Федеральную платформу дистанционного голосования.
«Cписок будет дополняться», — добавляют в Минцифры.
Техническая схема
7 августа глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал скорое внедрение разработанной вместе с операторами связи технической схемы доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам во время действия ограничений по безопасности.
5 сентября Минцифры объявило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при отключенном интернете.
Чтобы получить доступ к этим интернет-ресурсам, не нужно будет проходить дополнительную идентификацию и вводить капчу (captcha — тест на определение, что пользователь не робот).
«Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», — уверены в министерстве.
Отключение интернета
О массовых и широких отключениях мобильного интернета в России стало известно с мая 2025 года. И если раньше речь шла только о приграничных с Украиной территориях, к настоящему времени география расширилась вплоть до Приморья, а сами отключения стали дольше — иногда до нескольких дней. Основная причина — атаки украинских беспилотников, которые могут использовать мобильный интернет для навигации и наведения на цель.
Например, в Вологодской области 28 августа предупредили об ограничениях в скорости мобильного интернета и связи.
Доступ к интернету по кабелю и через Wi-Fi при этом сохраняется в полной мере, так же как голосовая связь и SMS. Ограничения вводятся при объявлении сигнала «Опасность атаки БПЛА», власти регионов, как правило, предупреждают жителей об этом.