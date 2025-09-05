«Белый список»: какие сайты будут доступны при отключении интернета

Минцифры опубликовало список сервисов, которые будут доступны без интернета

Минцифры составило «белый список» сайтов, которые будут работать в России при отключении интернета. Среди них — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, сайты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка. Мера позволит уменьшить неудобства для граждан, уверены в ведомстве.

Минцифры России опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут работать даже во время отключения интернета. Список доступен в Telegram-канале ведомства. В него вошли сайт «Госуслуг», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», национальный мессенджер Max, а также торговые площадки Ozon, Wildberries и «Авито». Кроме того, будут работать «Дзен», Rutube и сервисы «Яндекса», а также онлайн-карты 2GIS.

Не должны «висеть» и сайты операторов связи — «Билайна», «МегаФона», МТС, «Ростелекома» и T2, а также сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка.

Также пользователи смогут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платежной системы «Мир» и Федеральную платформу дистанционного голосования.

«Cписок будет дополняться», — добавляют в Минцифры.

Техническая схема

7 августа глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал скорое внедрение разработанной вместе с операторами связи технической схемы доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам во время действия ограничений по безопасности.

5 сентября Минцифры объявило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при отключенном интернете.

Чтобы получить доступ к этим интернет-ресурсам, не нужно будет проходить дополнительную идентификацию и вводить капчу (captcha — тест на определение, что пользователь не робот).

«Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», — уверены в министерстве.

Отключение интернета

О массовых и широких отключениях мобильного интернета в России стало известно с мая 2025 года. И если раньше речь шла только о приграничных с Украиной территориях, к настоящему времени география расширилась вплоть до Приморья, а сами отключения стали дольше — иногда до нескольких дней. Основная причина — атаки украинских беспилотников, которые могут использовать мобильный интернет для навигации и наведения на цель.

Например, в Вологодской области 28 августа предупредили об ограничениях в скорости мобильного интернета и связи.

Доступ к интернету по кабелю и через Wi-Fi при этом сохраняется в полной мере, так же как голосовая связь и SMS. Ограничения вводятся при объявлении сигнала «Опасность атаки БПЛА», власти регионов, как правило, предупреждают жителей об этом.