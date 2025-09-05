На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

«Белый список»: какие сайты будут доступны при отключении интернета

Минцифры опубликовало список сервисов, которые будут доступны без интернета
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости
Минцифры составило «белый список» сайтов, которые будут работать в России при отключении интернета. Среди них — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, сайты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка. Мера позволит уменьшить неудобства для граждан, уверены в ведомстве.

Минцифры России опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут работать даже во время отключения интернета. Список доступен в Telegram-канале ведомства. В него вошли сайт «Госуслуг», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», национальный мессенджер Max, а также торговые площадки Ozon, Wildberries и «Авито». Кроме того, будут работать «Дзен», Rutube и сервисы «Яндекса», а также онлайн-карты 2GIS.

Не должны «висеть» и сайты операторов связи — «Билайна», «МегаФона», МТС, «Ростелекома» и T2, а также сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка.

Также пользователи смогут зайти на сайты правительства и администрации президента России, на официальный сайт платежной системы «Мир» и Федеральную платформу дистанционного голосования.

«Cписок будет дополняться», — добавляют в Минцифры.

Техническая схема

7 августа глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал скорое внедрение разработанной вместе с операторами связи технической схемы доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам во время действия ограничений по безопасности.

5 сентября Минцифры объявило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при отключенном интернете.

Чтобы получить доступ к этим интернет-ресурсам, не нужно будет проходить дополнительную идентификацию и вводить капчу (captcha — тест на определение, что пользователь не робот).

«Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета», — уверены в министерстве.

Отключение интернета

О массовых и широких отключениях мобильного интернета в России стало известно с мая 2025 года. И если раньше речь шла только о приграничных с Украиной территориях, к настоящему времени география расширилась вплоть до Приморья, а сами отключения стали дольше — иногда до нескольких дней. Основная причина — атаки украинских беспилотников, которые могут использовать мобильный интернет для навигации и наведения на цель.

Например, в Вологодской области 28 августа предупредили об ограничениях в скорости мобильного интернета и связи.

Доступ к интернету по кабелю и через Wi-Fi при этом сохраняется в полной мере, так же как голосовая связь и SMS. Ограничения вводятся при объявлении сигнала «Опасность атаки БПЛА», власти регионов, как правило, предупреждают жителей об этом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами