Работу мобильного интернета ограничили в Вологодской области

В Вологодской области ограничили скорость мобильного интернета для безопасности

В Вологодской области предупредили об ограничениях в скорости мобильного интернета и связи, сообщили в правительстве региона.

В сообщении отмечается, что такие меры безопасности вводятся в регионах страны и Вологодская область не стала исключением.

Власти попросили жителей отнестись с пониманием к ограничениям скорости интернета и порекомендовали иметь запас наличных на случай перебоев работы банковских терминалов, а также скачать офлайн-карты и установить приложения, работающие без интернета.

«Это временная мера, направленная на защиту безопасности населения, а также объектов инфраструктуры», - отмечается в сообщении.

В Крыму накануне наоборот начали увеличивать скорость мобильного интернета и снижать площадь его временного отключения. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, послабления начали действовать с 27 августа. Решение о них было принято по согласованию с центральным аппаратом Федеральной службы безопасности России.

Ранее сообщалось о росте телефонного трафика после введения ограничений в Telegram и WhatsApp.