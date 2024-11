«Стать самым богатым парнем»: бизнесмен из США хочет купить «Северный поток — 2»

Американский бизнесмен Стивен Линч пытается «тайно» купить газопровод «Северный поток — 2», сообщила газета The Wall Street Journal.

Для этого финансист обратился к властям США с просьбой разрешить ему принять участие в торгах, которые могут быть организованы в рамках процедуры банкротства Nord Stream 2 AG, компании-оператора газопровода.

По мнению бизнесмена, владение трубопроводом обеспечит Соединенным Штатам рычаги влияния на переговорах с Россией, «направленных на прекращение войны на Украине и отвечающих долгосрочным интересам США».

«Суть в следующем: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива», — заявил Линч.

Он также отметил, что благодаря покупке «Северного потока — 2» хочет стать «самым богатым парнем, о котором вы никогда не слышали». Как рассказали WSJ источники, знакомые с ситуацией, Линч уверен, что сможет «за сущие копейки» купить газопровод, стоимость которого оценивается в $11 млрд.

По мнению бизнесмена, многие инвесторы не будут участвовать в торгах из-за сложностей, связанных с геополитикой, а конкуренцию смогут составить лишь российские или китайские компании.

«Линч утверждает, что после окончания войны и у России, и у ее бывших клиентов в Германии и Европе возникнет соблазн включить трубопровод, независимо от того, кому он принадлежит», — отметила WSJ.

Власти США уже в курсе

Стивен Линч еще в феврале 2024 года запросил у американского минфина лицензию на проведение переговоров о покупке трубопровода с подсанкционными лицами, сообщила газета со ссылкой на письмо, составленное юристами компании Линча Monte Valle Partners. В документе говорится, что в январе 2025 года в рамках процедуры банкротства наступает срок реструктуризации долга компании Nord Stream 2 или ее ликвидации — при этом первый вариант в Monte Valle Partners считают маловероятным.

По данным WSJ, о плане Линча уже проинформированы несколько сенаторов США и должностных лиц министерства финансов и Госдепартамента США. Однако ни в минфине, ни в Госдепе эти данные пока не прокомментировали.

Бизнесмены и бывшие чиновники, имеющие опыт работы в России, заявили изданию, что Линч столкнется со значительными трудностями, но сделка может «набрать обороты», если ее можно будет использовать в качестве козыря на переговорах о мире на Украине после того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Бывший советник президента США Джо Байдена и друг Линча Ли Волоски заявил WSJ, что предложение Линча отвечает стратегическим интересам США и их союзников.

«Администрация Байдена и будущая администрация Трампа должны быть в состоянии договориться об этом. Опыт Линча как американского инвестора, хорошо ориентирующегося в России, делает его подходящим для руководства этими усилиями», — сказал Волоски.

Кто такой Стивен Линч

Стивен П. Линч — американский бизнесмен и инвестор, основатель компании Monte Valle Partners. По данным WSJ, он внес большой вклад в президентскую кампанию Дональда Трампа.

Линч ведет бизнес в России с 1992 года. Он специализируется на управлении проблемными активами в Восточной Европе, Центральной Азии, России и на Украине.

Monte Valle Partners и Линч были активными участниками процесса продажи активов нефтяной компании «ЮКОС». В частности, они приобрели тамбовские и белгородские энергоактивы компании, а также Yukos Finance B.V., владевшую 49% акций словацкой компании Transpetrol.

По данным газеты «Коммерсантъ», в 2011 году Линч пытался договориться о приобретении доли в сети гипермаркетов «Лента».

Незапущенный мегапроект

Морской газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. В 2022 году «Северный поток — 2» был построен и заполнен газом, его запуску препятствовала только процедура сертификации. После начала военных действий на Украине проект попал под санкции США, а Nord Stream 2 AG запустила в Швейцарии процедуру банкротства. С тех пор швейцарский суд неоднократно продлевал мораторий на банкротство компании, на данный момент он действует до 10 января 2025 года.

В ночь на 26 сентября 2022 года в Балтийском море около датского острова Борнхольм произошли взрывы, в результате которых оказались повреждены три из четырех нитей газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве «англосаксов».

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — заявил он в сентябре 2022 года.

При этом американские издания The Wall Street Journal, The New York Times и The Washington Post писали о возможной причастности к подрывам Украины. В России эту версию назвали «чушью».