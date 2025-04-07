Жителя Подмосковья обвинили в поджоге двух объектов железнодорожной инфраструктуры

МВД: в Московской области задержан мужчина за поджог двух объектов на ж/д

В Московской области 26-летнего мужчину задержали, обвинив в поджоге двух шкафов разъединителей контактной сети подъездных путей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу.

Уточняется, что задержанный имеет судимость.

Инцидент произошел в районе ж/д станции Подлипки-Дачные Ярославского направления Московской железной дороги горят два шкафа разъединителей контактной сети подъездных путей. На месте полицейские обнаружили, что один из ящиков выгорел полностью, а другой был поврежден частично.

В транспортной полиции мужчина дал показания и признался, что получил сообщение о подработке от неустановленного лица. Мужчине предложили за поджог $300. С помощью зажигалки и ацетона он совершил задуманное и снял процесс на камеру телефона, чтобы отчитаться куратору. Однако денег он так и не получил.

Отмечается, что уголовное дело возбудили по статье о теракте. Фигурант арестован.

1 апреля сообщалось, что в Новокузнецке 51-летний москвич предстанет перед судом за умышленное повреждение чужого имущества — четырех иномарок. По версии следствия, мужчина еще в Москве получил от неустановленного лица задание поджечь несколько автомобилей. Ради этого специально отправился в Кемеровскую область, где и совершил преступления в августе 2024 года. Обвиняемый в ходе следствия признался в повреждении только двух машин, принадлежавших одной семье. Свой мотив он объяснил чувством мести за то, что владелец авто якобы едва не сбил его на дороге.

Ранее сибиряк разозлился на сожительницу и поджег квартиру ее подруги.