В России еще одной категории лиц хотят позволить заключать контракт с Минобороны

Министерство юстиции России предложило разрешить лицам без гражданства проходить службу по контракту в Вооруженных силах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Корректировки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Законопроект одобрили в министерстве внутренних дел, Федеральной службе безопасности, министерстве иностранных дел, Федеральной службе исполнения наказаний и министерстве обороны России, а также в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Инициатива направлена на унификацию условий службы с иностранными гражданами, которые уже могут служить по контракту в российской армии в определенных должностях.

Сейчас право граждан иностранных государств на прохождение военной службы в ВС РФ по контракту ограничено нижними званиями — такими как солдаты, матросы, сержанты и старшины, уточнил глава правления Ассоциации юристов Владимир Груздев. Законодатели рассматривают идею о расширении этого ограничения на лиц, не имеющих гражданства ни одного государства.

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