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Генштаб ВСУ не поддержал законопроект минобороны о демобилизации

«Страна.ua»: генштаб ВСУ не поддержал законопроект минобороны о демобилизации
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не поддержал законопроект минобороны о демобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».

В ответе минобороны на запрос СМИ говорится, что ведомство не подало в Раду законопроект о демобилизации военных, потому что против этого выступил генштаб.

Документ предусматривал возможность демобилизации через три года службы при условии, если военный участвовал в боевых действиях в течение 18 месяцев в общей сложности. Ожидалось, что речь могла идти о демобилизации 108 тысяч военнослужащих.

11 февраля на Украине начался набор в армию по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет.

Добровольцам в рамках проекта «Контракт 18-24» обещают выплату в размере 1 млн гривен (почти $24 тысячи) за подписание контракта и 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения. Кроме того, молодым контрактникам предлагают обучение за государственный счет, ипотеку под 0% и бесплатное медицинское обеспечение. Также они будут иметь право на выезд за границу после года службы.

Ранее Захарова сочла проект «Контракт 18-24» билетом в один конец.

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