Глубинное государство виновно в продолжении военного конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси.

«На Украине продолжаются война, разрушения. В противовес этому у Украины хорошее сотрудничество с европейской бюрократией, но, поверьте, для народа Украины в этом никакой пользы», – отметил он.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия смогла избежать украинского сценария, поэтому находится под давлением «глубинного государства».

До этого российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в своих исследованиях «Еще более глубинное государство» и «Темное Просвещение» написал, что президент США Дональд Трамп взял курс на ликвидацию «глубинного государства» в США, которыми предстают либералы-глобалисты, и объявил им войну на уничтожение. Политолог подчеркнул, что идеология либерал-глобалистов и трампистов строится на разных принципах, а действующий глава Белого дома в ходе предвыборной кампании обозначил традиционный курс на правление.

Ранее Медведев обеспокоился судьбой Маска из-за «глубинного государства».