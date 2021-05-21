Удар по кораблям: США ввели санкции против «Северного потока — 2»

Под новые санкции США попали ФГБУ Морская спасательная служба, которая входит в состав Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ, зарегистрированное в Калининграде ООО «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и московская транспортно-экспедиторская компания «Коксохимтранс». Об сообщается на сайте американского Минфина.

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Также в санкционном списке указаны суда: краново-монтажный трубоукладчик «Академик Черский», приписанное к порту Владивостока многофункциональное судно обеспечения «Артемис Оффшор», питерское многоцелевое судно обеспечения «Бахтемир», «Балтийский исследователь», буксир Finval, способный выполнять работу якорезаводчика.

Помимо этого, в «черный список» попали буксир-спасатель «Капитан Беклемишев», поисково-спасательный «Мурман», буксиры «Нарвал», «Сивуч» и «Умка», «Спасатель Карев», снабженный системами для круглосуточного наблюдения и оценки ледовой обстановки, ледокол «Владислав Стрижов» и судно «Юрий Топчев», оснащенное большим количеством радионавигационного оборудования.

Такие шаги Вашингтона показывают отказ США от конструктивного диалога с Москвой, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Если там к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим. Это единственное, что следует не из словесных упражнений [главы Госдепартамента Энтони] Блинкена, не имеющих особой ценности, а из практических действий США на российском направлении», — пояснил сенатор.

Бьют, но не всех

Между тем администрация президента США Джо Байдена не стала вводить санкции в отношении оператора СП-2.

Блинкен пояснял, что курирующее проект СП-2 юридическое лицо — Nord Stream 2 AG и его генеральный директор, бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг — участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако США отказываются от применения санкций, исходя из национальных интересов США.

Кроме того, как писал Axios, высшие должностные лица из команды Байдена определили: единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95% — это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа, но Вашингтон не намерен ссориться с Берлином, поэтому этот шаг тоже недопустим.

Как отмечают эксперты издания, такая политика создает странную ситуацию: администрация Байдена налагает санкции на суда, участвующие в строительстве СП-2, отказываясь ввести рестрикции против компании, фактически отвечающей за проект.

Вместе с тем источники в администрации президента США утверждают, что любые отказы от санкций могут быть аннулированы в любое время — и это тот рычаг воздействия на участников проекта, который Вашингтон будет использовать.

В правительстве ФРГ продолжают поддерживать контакты с Соединенными Штатами после объявления об отказе от санкций в отношении оператора СП-2, сообщал ТАСС со ссылкой на представителя Министерства экономики Германии.

В России же уверены в завершении проекта при любой политической ситуации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что строительство СП-2 продолжалось бы вне зависимости от санкций США.

«Работа продолжалась над этим проектом, вопрос гипотетический, вне зависимости от этого решения работа велась, не раз констатировалось намерение его завершить», — сказал представитель Кремля.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что отказ от санкций против оператора СП-2 связан с немецким, а не российским фактором.

«Санкции нанесли бы удар по их отношениям, а сейчас восстановление сотрудничества с Германией — приоритет. Но само отношение к этому проекту в Вашингтоне не изменилось», — пояснил эксперт.