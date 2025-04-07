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На модернизацию вертолетов «Ансат» и Ми-38 выделят 5,7 млрд рублей

В России выделят 5,7 млрд рублей на модернизацию вертолетов «Ансат» и Ми-38
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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Минпромторг РФ объявил конкурсы на расширение эксплуатационных характеристик вертолетов «Ансат-М» и Ми-38-2. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Для вертолета «Ансат-М» предусмотрены работы по увеличению максимальной взлетной массы до 3800 килограмм, завершение стендовых испытаний элементов конструкции для установки противообледенительной системы и увеличение ресурсных показателей. Максимальную стоимость работ оценивают в 3,95 млрд рублей.

Объявлен конкурс на проведение работ по модернизации вертолетов Ми-38-2. Для исполнителя необходимо провести увеличение ресурсных показателей агрегатов трансмиссии, несущей системы вертолета. На эти цели Минпромторг выделит до 1,76 млрд рублей.

Таким образом, общая сумма составит 5,7 млрд рублей.

До этого холдинг «Вертолеты России» (входит в государственную корпорацию «Ростех») представил участникам и гостям казанского саммита БРИКС новые вертолеты. В аэропорту столицы Республики Татарстан был продемонстрирован многоцелевой вертолет Ми-38, модернизированный «Ансат» и Ми-171А3 для деловых перевозок.

Ранее российские военные разработали защищающий от осколков плащ.

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