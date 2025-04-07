Metro: британец переделал снаряд Второй мировой войны в холодильник для пива

Британец превратил бомбу времен Второй мировой войны в холодильник для пива, пишет Metro.

Во время стрижки газона в своем саду Росс Миллер обнаружил 11-килограммовый корпус авиабомбы 1940-х годов. Как выяснилось, предыдущие владельцы дома знали о зарытом металлическом предмете, но ошибочно считали его частью водопровода. Внимательно осмотрев находку, Росс заметил ударный капсюль и дату «1940», после чего вызвал полицию.

На место оперативно прибыли специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов. После тщательного осмотра они установили, что это действительно авиабомба, но без взрывчатого вещества. К всеобщему облегчению, опасности она не представляла.

Неожиданный поворот произошел, когда саперы, завершив проверку, вернули корпус владельцу. Росс, чье запланированное барбекю было сорвано из-за тревоги, нашел находке оригинальное применение.

«Я отполирую ее и буду использовать как охладитель для пива – просто положу внутрь лед и бутылки», – поделился он.

Ранее бомбу времен Второй мировой войны нашли в Париже.