Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британец превратил бомбу времен Второй мировой войны в холодильник для пива

Metro: британец переделал снаряд Второй мировой войны в холодильник для пива
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британец превратил бомбу времен Второй мировой войны в холодильник для пива, пишет Metro.

Во время стрижки газона в своем саду Росс Миллер обнаружил 11-килограммовый корпус авиабомбы 1940-х годов. Как выяснилось, предыдущие владельцы дома знали о зарытом металлическом предмете, но ошибочно считали его частью водопровода. Внимательно осмотрев находку, Росс заметил ударный капсюль и дату «1940», после чего вызвал полицию.

На место оперативно прибыли специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов. После тщательного осмотра они установили, что это действительно авиабомба, но без взрывчатого вещества. К всеобщему облегчению, опасности она не представляла.

Неожиданный поворот произошел, когда саперы, завершив проверку, вернули корпус владельцу. Росс, чье запланированное барбекю было сорвано из-за тревоги, нашел находке оригинальное применение.

«Я отполирую ее и буду использовать как охладитель для пива – просто положу внутрь лед и бутылки», – поделился он.

Ранее бомбу времен Второй мировой войны нашли в Париже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами