Стало известно, что Овечкин не ест здоровую пищу

Хоккеист Малкин: Овечкин не тренируется каждый день, не ест здоровую пищу

Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, установивший рекорд по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), не ест здоровую пищу, передает The Athletic.

«Он не верил. Я тоже не верил, что он побьет этот рекорд. Он никогда не останавливался. Он необычный игрок. Он не тренируется каждый день, не ест здоровую пищу. Он просто любит хоккей», — сказал Малкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Новак Джокович поздравил Овечкина с рекордной шайбой в НХЛ.