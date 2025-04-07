Шоуа рассказал о психическом расстройстве после ухода из «Непары» Храмовой

Певец Шоуа признался, что до сих пор не отошел после ухода Храмовой из «Непары»

Певец Александр Шоуа признался в беседе с порталом «Страсти», что тяжело переживал уход Дарьи Храмовой из группы «Непара».

Шоуа признался, что он очень расстроился. Ему было больно после ухода участницы коллектива. Из-за переживаний артисту пришлось ставить по три капельницы в день.

«Было психологическое расстройство на фоне надвигающегося коллапса», — поделился певец.

Шоуа отметил, что не заключал никаких контрактов с Храмовой. По словам артиста, во время личного звонка он заявил, что поможет экс-солистке группы при любой ситуации.

«Наверное, мы понимали, что рано или поздно Дарья покинет коллектив», — отметил артист.

23 марта Дарья Храмова сообщила, что ушла из группы «Непара». Причины, почему певица покинула коллектив, неизвестны.

Храмова рассказала, что Александр Шоуа пригласил ее в «Непара» уже после первого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Артисту понравилось ее выступление. Храмова признавалась, что не обижается на фанатов «Непары», которые остались недовольны ее участием в группе. Артистка заявляла, что старается выступать на максимальном уровне, чтобы оправдать доверие.

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