Зеленского обвинили в построении «террористического государства»

Президент Украины Владимир Зеленский «превращает страну в террористическое государство», где граждан хватают и избивают на улицах под предлогом военной мобилизации. Такое мнение высказал внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Парламентарий, который сейчас находится за пределами Украины, обвинил Зеленского в том, что тот «узурпировал власть», «разрушил институты» в стране.

По мнению Дмитрука, террор против украинского народа стал нормой, под предлогом мобилизации Зеленский «строит режим, где каждый несогласный — враг».

Депутат также прикрепил к своему посту видеоролик, снятый в городе Марганец Днепропетровской области Украины. На видео сотрудник военного комиссариата в гражданской одежде хватает мужчину и пытается насильно мобилизовать его.

До этого сообщалось, что граждан Украины, которые поступили в учебные заведения за рубежом после февраля 2022 года, могут лишить права на отсрочку от мобилизации. Кроме того, право на отсрочку потеряют мужчины старше 25 лет, получающие второе образование того же или более низкого уровня, чем уже имеющееся. Документ рассмотрит Верховная рада.

Ранее жители поселка в ДНР прятали сына в подвале от мобилизации в ВСУ.