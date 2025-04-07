Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского обвинили в построении «террористического государства»

Депутат Дмитрук: Зеленский строит терроргосударство под предлогом мобилизации
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «превращает страну в террористическое государство», где граждан хватают и избивают на улицах под предлогом военной мобилизации. Такое мнение высказал внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Парламентарий, который сейчас находится за пределами Украины, обвинил Зеленского в том, что тот «узурпировал власть», «разрушил институты» в стране.

По мнению Дмитрука, террор против украинского народа стал нормой, под предлогом мобилизации Зеленский «строит режим, где каждый несогласный — враг».

Депутат также прикрепил к своему посту видеоролик, снятый в городе Марганец Днепропетровской области Украины. На видео сотрудник военного комиссариата в гражданской одежде хватает мужчину и пытается насильно мобилизовать его.

До этого сообщалось, что граждан Украины, которые поступили в учебные заведения за рубежом после февраля 2022 года, могут лишить права на отсрочку от мобилизации. Кроме того, право на отсрочку потеряют мужчины старше 25 лет, получающие второе образование того же или более низкого уровня, чем уже имеющееся. Документ рассмотрит Верховная рада.

Ранее жители поселка в ДНР прятали сына в подвале от мобилизации в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами