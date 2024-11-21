«Заниматься благотворительностью не собираемся». Почему Россия оставила Австрию без газа Захарова: РФ не будет заниматься благотворительными поставками газа в Австрию

Россия считает оправданной остановку поставок газа в Австрию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, австрийский концерн OMV повел себя недобросовестно, решив взыскать с компании «Газпром экспорт» €230 млн в счет платежей по другому контракту. Она напомнила, что четкий механизм оплаты газа закреплен в указе президента РФ, и ранее Вена исправно его соблюдала. Однако теперь, когда условия были нарушены, заниматься «благотворительностью» Россия не собирается.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва считает недобросовестным поведение австрийского нефтегазового концерна OMV в ситуации с невыплатами за газ.

Компания OMV 14 ноября сообщила, что выиграла в арбитражном разбирательстве против «Газпром экспорт» из-за временного прекращения поставок российского газа в 2022 году. В связи с этим OMV решила взыскать присужденные ей €230 млн за недопоставку газа по контракту в Германию с российской компании в счет платежей по договору на поставку в Австрию, а также проценты и судебные издержки. Идя на такой шаг, компания ожидала ухудшения отношений по австрийскому контракту вплоть до прекращения поставок газа. При этом в OMV заявил, что «положительный эффект от возмещения убытков, безусловно, перевешивает эти риски». 16 ноября компания сообщила, что поставки действительно прекратились .

Захарова назвала это более чем оправданной реакцией российской стороны. Она отметила, что снижение объема прокачки газа в 2022 году было обусловлено подрывом газопровода «Северный поток» и остановкой транзита по газопроводу «Ямал — Европа». Однако эти факторы не приняли во внимание ни сама компания, ни арбитраж.

Представитель МИД также напомнила, что четкий механизм оплаты поставок российского газа прописан указом президента РФ Владимира Путина (документ предусматривает остановку поставок, если срок оплаты наступил, но оплата не произведена), и этот механизм «Веной до сих пор исправно соблюдался». Поэтому решение о возмещении присужденных средств в счет платежей по другому контракту «неминуемо повлекло бы за собой неосуществление дальнейших денежных переводов и, как следствие, бесплатный отбор российского трубопроводного газа».

«Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — сказала Захарова.

Кроме этого, она назвала заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о том, что страна готовилась к прекращению поставок газа из России с 2020 года, «фейком государственного уровня».

«Глава правительства Австрии не скупился на обвинения, — как всегда, безосновательные — в адрес нашей страны. Он утверждал, что в Вене «не позволят себя шантажировать и не позволят поставить на колени», якобы, несмотря на остановку российских газовых поставок, Австрия продолжит оказывать содействие киевскому режиму», — подчеркнула Захарова.

Газ уже расхватали

В Австрии, несмотря на сокращение поставок, уже заявили, что «зимой никто не замерзнет». Это пообещал австрийцам канцлер страны. Его поддержала министр энергетики Леоноре Гевесслер, заявив, что Вена полностью готова к такому исходу.

Однако не все так оптимистично смотрят на ситуацию. Экс-глава австрийского МИД и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль выразила мнение, что прекращение поставок может ударить по кошельку многих граждан Австрии.

«Для многих домохозяйств (и я имею в виду не малообеспеченные слои населения) это стало дополнительным бременем — очень тяжелым на фоне общей инфляции, которая подстегивается в том числе и высокими ценами на энергию. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», — заявила она в эфире RT.

По словам Кнайсль, если 2021 году зависимость страны от импорта топлива из России была около 75%, то к 2024-му она составляла уже 90%. По данным издания Kleine Zeitung, в декабре 2023 года РФ обеспечивала 98% импорта газа в Австрию, к февралю этого года показатель снизился до 87%.

Reuters передает, что на австрийские объемы — около 17 миллионов кубометров в сутки — уже нашлись другие покупатели. Газ по-прежнему получают Словакия, Венгрия и опосредованно Чехия. Кроме того, топливо также продается в Сербию и Италию.

Источник агентства сообщил, что спрос на российский газ обусловлен тем, что топливо из РФ все еще дешевле, чем из других источников. Словацкая компания SPP также предположила, что другие страны закупают большие объемы, поскольку в Европе все еще сохраняется «большой интерес» к российскому газу. Представители SPP при этом отказались комментировать, являются ли они сами одной из заинтересованных сторон, перекупивших часть австрийских объемов.

В то же время Reuters уточняет, что пока неясно, кто конкретно приобретает топливо. РИА Новости со ссылкой на экспертов при этом сообщает, что Австрия может продолжать закупки, но уже через посредников.