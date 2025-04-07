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Женщина поверила «Киану Ривзу» из TikTok и едва не стала жертвой мошенников

В Казахстане мошенники едва не лишили женщину денег, прикинувшись Киану Ривзом
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Warner Bros. Pictures Co.

Жительница Казахстана едва не стала жертвой мошенников, поверив их сообщениям в соцсети. Об этом сообщает МВД Казахстана.

По данным правоохранительных органов, 62-летняя женщина из Костаная познакомилась в TikTok с неизвестным, который представился ей актером Киану Ривзом. Пострадавшая переписывалась с ним в течение полугода, но в какой-то момент «актер» рассказал о сложной жизненной ситуации и попросил отправить ему $400 (чуть более 34 тысяч рублей).

Женщина согласилась, но поняла, что не знает, как перевести средства, поэтому обратилась в банк. Там сотрудники обратили внимание на то, что счет принадлежал игровой компании. Эта деталь показалась им странной, поэтому они вызвали полицию.

«Сотрудники управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что до этого женщина уже пыталась перевести средства аферистам.

Ранее мужчина потерял $4000 из-за мошенничества с дипфейком Илона Маска.

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