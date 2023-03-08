G7 пересмотрит потолок цен на нефть из России, Эстония призывает сократить его вдвое

Помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны G7 намерены пересмотреть потолок цен на российскую нефть в этом месяце. В Эстонии надеются, что предельную стоимость сократят вдвое – до $30 за баррель.

Мартовские изменения

Помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг рассказала РИА Новости на полях международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, что государства G7 планируют в марте «провести переоценку потолка цен» на российскую нефть.

Она отказалась уточнить, рассчитывают ли в Соединенных Штатах, что изменение предельной стоимости на нефть повлияет на позицию России по Украине. Розенберг также сказала, что ей «нечего сообщить» по поводу того, наблюдают ли в США дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения потолка цен.

Накануне представитель США по энергетике Амос Хохштейн заявил, что ограничения цен, введенные G7 и союзниками, «работают хорошо».

«Я думаю, прелесть процесса в том, что он работает и что российская нефть и российские продукты продаются ниже предельных цен», — приводит Reuters его слова, сказанные в кулуарах энергетической конференции СERAWeek.

Хохштейн отметил, что Россия объявила, что сократит добычу на 500 тысяч баррелей в день — на 5% от объема добычи. Он полагает, что это решение оказало «незначительное влияние» на стоимость нефти из РФ.

«Я не знаю, почему Россия сокращает их производство. Я думаю, что цена выросла не так уж сильно. Мы хотим убедиться, что российские баррели есть на рынке и торгуются со скидкой», — заключил представитель США по энергетике.

Снижение потолка цен вдвое

С 5 декабря прошлого года в силу вступил потолок цен на российскую нефть, который одобрили страны G7, Евросоюз и Австралия. Он был установлен в размере $60 за баррель, хотя Польша настаивала на предельной стоимости в 30 долларов. Предполагалось, что ограничения будут пересматривать раз в два месяца.

6 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в интервью Bloomberg, что его страна призывает Евросоюз вдвое снизить предельную стоимость российской нефти – до $30 за баррель.

«Европейский союз должен вдвое снизить предельные цены на российскую нефть в размере $60 в этом месяце и еще больше ограничить возможности Москвы финансировать войну на Украине», — сказал Рейнсалу, добавив, что это стало бы «правильным направлением».

Он отметил, что страны ЕС также должны бороться с методами обхода санкций, которые «позволяют правительству президента Владимира Путина получать доступ к технологиям для подпитки своей военной машины».

Авторы издания напомнили, что государства ЕС обязались стремиться поддерживать предельную цену нефти так, чтобы она была на 5% ниже среднерыночных цен. Однако любые изменения порога устанавливаются странами «Большой семерки».

«США и другие страны пока неохотно снижают предельную цену из-за опасений, что это может привести к резкому росту цен на нефть, поэтому снижение в масштабах, предложенных Рейнсалу, маловероятно. И решение об изменении предельной цены требует сначала поддержки G7, а затем единодушия всех государств-членов ЕС», — говорится в статье Bloomberg.

Кроме того, в интервью Рейнсалу сказал, что банковские и страховые системы России все еще могут работать в международной сети транзакций SWIFT, а потолок цен на сырую нефть должен быть распространен и на природный газ.

«Конечно, это вопрос консенсуса, но мы не откажемся от нашего призыва», — подчеркнул эстонский глава МИД.

Рейнсалу уверен, что необходимо подавлять попытки России уклониться от санкций. Согласно его данным, РФ через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан получает чипы и интегральные схемы европейского производства, которые используются в современных ракетах и танках.

По словам эстонского министра иностранных дел, его страна также «пытается создать прецедент для ЕС, конфисковав замороженные активы россиян, попавших под санкции, чтобы их можно было перевести на Украину для восстановления». Он уточнил, что Эстония заморозила около €20 млн у частных российских компаний.

Обход санкций

24 февраля Bloomberg сообщил, что России удается обходить потолок стоимости и продавать нефть намного выше предельных цен. Согласно данным агентства, «в первые недели после ограничения цены составляли в среднем $74 за баррель».

«Исследование ослабляет идею о том, что ценовые ограничения сокращают доходы Москвы для финансирования войны на Украине. Российская нефть в среднем стоила около $74 за баррель в течение четырех недель, последовавших за ограничением <...> Это примерно на четверть выше порога», — говорилось в статье со ссылкой на данные подсчетов Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов.

Авторы материала отметили, что эти данные встретили «с тревогой» в западных правительствах, так как там «утверждают, что меры по перекрытию доступа Кремля к нефтедолларам увенчались большим успехом».

«США утверждают, что, даже если российская нефть действительно торгуется выше предельных цен, она, тем не менее, дает покупателям возможность торговаться, избегая при этом значительного прекращения экспорта, которое привело бы к росту цен», — уточнялось в статье.