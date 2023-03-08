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В США сообщили о просьбе Киева внимательно подходить к лимиту цен на российский дизель

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Brendan McDermid/Reuters

Помощница министра финансов США по борьбе со спонсированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг рассказала, что Украина попросила страны Запада внимательно работать с определением лимита цен на дизельное топливо из России. Об этом информирует РИА Новости.

«Украинцы открыто просили, с учетом атак на их энергоструктуру и обеспечение работы генераторов с помощью дизеля <...> быть внимательными в желании помочь», — заявила чиновник в ходе международной энергетической конференции CERAWeek в Техасе.

Накануне Розенберг сообщала, что страны – члены «большой семерки» (G7) в марте пересмотрят потолок цен на нефть из России.

До этого руководитель министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что странам Евросоюза следует до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до $30 за баррель.

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