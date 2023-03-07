Песков: Россия не признает потолок цен на российскую нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает потолок цен на российскую нефть.

«Потолок был достаточно вольготно установлен, поэтому с одной стороны они установили потолок, а с другой стороны потолка нет, исходя из существующей практики», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что Россия на это приняла «свои меры».

«Никакого потолка мы не признаем и работаем так, чтобы система не наносила ущерб нашим собственным интересам», — заявил Песков.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что странам Евросоюза следует до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до $30 за баррель.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что, если все страны откажутся покупать нефть из России, то рынок этого топлива будет «очень несбалансированным». По его словам, Евросоюз «нисколько не обеспокоен» тем, что Индия покупает нефть у РФ.