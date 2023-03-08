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ЕС до сих пор импортирует 40% дизельного топлива из России - директор по энергетике

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ЕC до сих пор импортирует 40% объема дизельного топлива из Росси. Об этом заявила директор по энергетике Евросоюза Паула Пиньо.

На этот факт она указала на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, пишет РИА Новости.

По оценке Пиньо, это значительный объем импорта.

Нефтяные санкции в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен при морских перевозках.

Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

19 декабря Совет ЕС сообщил, что потолок цен на газ в Евросоюзе вводится с 15 февраля на уровне €180. Механизм «коррекции» цен может быть задействован, если цена на газ продержится на уровне €180 в течение трех дней и разница цен на бирже TTF и средней цены на сжиженный природный газ составит более €35. Мера направлена на то, чтобы оградить европейских потребителей от скачков цен на газ.

Ранее аналитик Наталья Мильчакова предрекла цены на нефть в коридоре $82-85 за баррель в начале марта.

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