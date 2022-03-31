Как сократились резервы России. ЦБ раскрыл данные впервые с 18 февраля

С 18 февраля международные резервы РФ сократились на $38,8 млрд. Для ограничения влияния санкционных рисков Банк России скорректировал формат публикации этих сведений и каждую неделю будет размещать информацию о динамике резервов, но скроет данные об управлении активами. Подробнее о том, что происходит с российской «кубышкой», — в материале «Газеты.Ru».

Международные резервы РФ по состоянию на 25 марта составили $604,4 млрд. Из опубликованных 31 марта материалов ЦБ следует, что они сократились на $38,8 млрд по сравнению с 18 февраля.

«Резервы сократились на 6% главным образом в результате валютных интервенций, валютного рефинансирования, а также валютной переоценки активов», — отмечается в сообщении регулятора.

Банк России в начале марта 2022 года перестал раскрывать актуальные сведения об объеме международных резервов РФ. Во всех публикациях использовались данные на 18 февраля, когда резервы достигли $643,2 млрд, обновив исторический максимум.

Международные резервы на 25 февраля составляли $629,4 млрд, на 4 марта — $608,9 млрд, на 11 марта — $611,8 млрд, на 18 марта — $606,2 млрд, сообщил ЦБ в четверг.

«Для ограничения влияния санкционных рисков Банк России скорректировал формат публикации данных о международных резервах РФ и управлении активами в иностранных валютах и золоте. Начиная с 31 марта 2022 года, Банк России возобновит публикацию показателя общего объема международных резервов РФ на еженедельной и ежемесячной основе.

Данные об управлении активами в иностранных валютах и золоте на 1 января 2022 года будут опубликованы в Годовом отчете Банка России за 2021 год.

Публикация обзоров деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте за период с 1 января 2022 года приостанавливается», — говорится в релизе на сайте регулятора.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Заморозка активов Центробанка

В связи с военной спецоперацией РФ на Украине многие страны вводят санкции против России.

«Их число растет с каждым днем. Уже 8 марта РФ стала мировым лидером по числу введенных против нее ограничений. Общее число различных санкций порядка 6 тыс. 15 марта Евросоюз объявил очередной, четвертый пакет запретов. Для сравнения: против Ирана ввели менее 4 тыс. подобных мер, а против Северной Кореи — менее 2,5 тыс.

Основные ограничения касаются заморозки активов. В конце февраля ЕС и США заморозили активы Центрального банка РФ.

Так, в соответствии с решением ЕС были запрещены все операции, связанные с управлением резервами ЦБ РФ, в том числе и операции с юрлицами и госорганами, которые действуют от его имени», — поясняет портал Pravo.ru.

Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что половина активов ЦБ заморожена. По его словам, из-за санкций Россия лишилась доступа к примерно $300 млрд из $640 млрд, писал РБК.

Позднее президент России Владимир Путин объявил, что в качестве ответной меры РФ начнет продавать нефть и газ в недружественные страны за рубли.

В четверг глава государства подписал указ о торговле газом с «недружественными странами», который обязывает их платить в рублях.

Путин пояснил, что для покупки газа западные страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. Он подчеркнул, что Москва «не будет заниматься благотворительностью» и в случае отказа от оплаты в рублях будет считать это нарушением контракта.