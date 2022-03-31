Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», — сказал Путин в ходе совещания в авиационной отрасли.

Российский лидер пояснил, что для покупки газа западные страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. При этом он подчеркнул, что Москва «не будет заниматься благотворительностью в торговле газом» и в случае отказа от оплаты в рублях будет считать это нарушением контракта.

При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва сейчас рассматривает схему оплаты за газ зарубежными партнерами в евро через Газпромбанк, который потом будет переводить средства в рубли. При этом он не захотел разглашать детали этой схемы, и будет ли она распространяться на другие страны, а не только ФРГ.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

30 марта Путин провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, а затем и с премьер-министром Италии Марио Драги по вопросу оплаты российского газа.