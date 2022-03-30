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ЦБ направил банкам рекомендации по установке курса валют

РБК: ЦБ рекомендовал банкам использовать разные курсы валют

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центробанк выпустил рекомендацию для кредитных организаций, в которой посоветовал скорректировать подходы к купле и продаже валюты юридическим лицам, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Из него следует, что банкам рекомендовал установить различные курсы в зависимости от клиента. Так, компании-импортеры, приобретающие валюту для осуществления расчетов по зарубежным контрактам, обязаны приобретать ее по максимально выгодному курсу, чтобы тот не отличался от биржевого более чем на два рубля.

Аналогичное ограничение распространяется на корпоративных клиентов, которые имеют валютные кредиты или еврооблигации в случае, если валюта нужна им для исполнения таких обязательств. Помимо этого, на льготных условиях валюту могут приобрести юридические лица, которые имеют разрешение специальной правительственной комиссии.

Для остальных Банк России рекомендует установить курсы с отклонением не менее чем на десять рублей от биржевых условий. Таким образом компаниям придется значительно переплачивать при покупке иностранной валюты.

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