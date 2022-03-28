«Несмотря на инфляцию». Тарифы на ЖКУ не будут повышать больше, чем планировали

Минстрой не планирует увеличивать тарифы на ЖКХ выше уже запланированного уровня. Отрабатываются разные сценарии, но, несмотря на инфляцию, задачи по увеличению тарифов на уровень выше ранее установленных 4% не стоит — об этом 28 марта заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. Индексация намечена на 1 июля.

Российские власти не намерены увеличивать тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше уже запланированного уровня индексации. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Решение об индексации тарифов у нас зафиксировано в постановлениях правительства, и мы не собираемся превышать тарифы после 1 июля», — приводит его слова ТАСС.

Глава ведомства добавил, что отрабатываются разные сценарии, но, несмотря на инфляцию, задачи по увеличению тарифов на уровень выше ранее установленных 4% не стоит.

Напомним, тарифы на услуги ЖКХ изменяются один раз в год — с 1 июля. Ожидается, что среднее изменение индекса по стране в 2022 году составит не более 4%.

Как меняются тарифы

По данным ФАС, в 2021 году изменение размера платы за коммунальные услуги в среднем по России не превысило 3,1%, на обращение с твердыми коммунальными отходами — 1,9%, что соответствует параметрам, утвержденным правительством РФ.

О том, что рост тарифов ЖКУ в 2022 году составит в среднем 3,5% — 5%, сообщал ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев, ссылаясь на соответствующее распоряжение кабмина.

«Какой-то определенный тариф, как правило, растет более динамично, чем другие, а итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона. В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдалась установленная для региона средняя величина индекса», — пояснял он агентству «Прайм».

Россияне — о состоянии жилья и ЖКУ

На этом фоне Фонд «Общественное мнение» спросил жителей квартир, в том числе коммунальных (в целом это 75% россиян), устраивает ли их состояние подъезда. 45% ответили утвердительно, 29% — отрицательно.

Благоустройство двора устраивает 43%, не устраивает 30% россиян. Качество услуг ЖКХ хорошим назвали 37%, плохим — 31% респондентов.

ФОМ также перечислил основные претензии потребителей к услугам ЖКХ: «не ухаживают за домом, не производят ремонт», «дороговизна тарифов», «во дворе дома не убирают».

Самые распространенные претензии к состоянию подъездов: «отсутствие капремонта» и «безобразно убираются».

Плату за услуги ЖКХ слишком высокой считают 43% респондентов, терпимой — 30%. Говорят, что никогда не задерживают оплату услуг ЖКХ, 56% россиян. 5% задерживают ее часто, 14% — редко (как правило, из-за нехватки средств — 14%), следует из исследования.

Федеральным законодательством закреплено, что установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги производится органами местного самоуправления на основании независимой экспертизы обоснованности затрат. Тарифы на электрическую, тепловую энергию и газоснабжение утверждаются региональной энергетической комиссией.