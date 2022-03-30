«Думать надо, а не абсурд предлагать». Готова ли Россия к четырехдневке

Российские компании и учреждения не готовы к массовому переходу на четырехдневный режим работы, уверены эксперты и чиновники. В первую очередь пострадать могут государственные учреждения. В условиях острой нехватки квалифицированных кадров, ушедших учителей и врачей попросту некому будет заменить. Более того, сокращенная рабочая неделя предполагает сохранение заработной платы на прежнем уровне, что не позволит предприятиям сэкономить. В условиях кризиса это только усугубит риски банкротств компаний.

Новая-старая идея

В условиях продолжающегося ухода с российского рынка западных предприятий и сокращения количества рабочих мест в России снова заговорили о возможном переходе компаний на четырехдневный режим. Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков отметил, что данная мера позволит сохранить относительно низкий уровень безработицы.

«Здесь ситуация следующая — сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», — заявил Шершуков.

Минтруд ранее сообщал, что число нетрудоустроенных граждан в феврале 2022 года сократилось на 22,6 тыс. человек (на 3,2%). Если в январе безработными в России были зарегистрированы 705,4 тыс. людей, то в прошлом месяце этот показатель составил 682,8 тыс. При этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее отмечал, что из-за разрыва логистических цепочек работодатели планируют сократить 50 тыс. сотрудников, но массовых увольнений в России не планируется.

В Центре стратегических разработок (ЦСР) придерживаются противоположного взгляда на ситуацию. В организации отметили, что из-за санкционного кризиса число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн уже к концу 2022 года. Альтернативой этому сценарию станет долговременный структурный спад производства и, как следствие, увеличение планки безработицы до 6,4%-6,5% в течение ближайших нескольких лет.

Сэкономить не получится

Единственное условие, при котором российские компании бы массово перешли на четырехдневную рабочую неделю, — урезание зарплат сотрудникам. Однако проблема в том, что резкое сокращение режима труда подразумевает как раз обратное, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

«Экономия при этом подходе вряд ли получится. По статье 93 ТК РФ действительно может устанавливаться режим неполного рабочего времени с сокращением зарплаты, но по соглашению сторон. В текущем обсуждении речь видимо идет о том, чтобы соглашение сторон не было нужно», — объяснил аналитик.

Он добавил, что в условиях финансового кризиса и западных санкций сокращенный режим труда возможен. Но если с точки зрения работодателя эта мера вполне разумная, то для работника — дискуссионная.

С ним согласен академик РАН и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. По его словам, переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в тех отраслях экономики, которые не требуют постоянного присутствия человека на рабочем месте.

«Вы что, с ума сошли? Подумали, что будет с школами и больницами при переходе на четырехдневку? Добиться значимого роста экономики при таком раскладе возможно только при полном техническом переоборудовании предприятий. В медицине этого не произойдет никогда», — заявил Онищенко в беседе с «Газетой.Ru».

«Люди нуждаются в плановых обследованиях, операциях, госпитализациях. Что же, теперь закрывать поликлиники на замок с пятницы по воскресенье? Я уже не говорю о нехватке персонала для замещения ушедших на четырехдневку сотрудников. Думать нужно, прежде чем такой абсурд предлагать», — резюмировал Онищенко.

Удастся ли побороть рост безработицы

Западные санкции против России — «всерьез и надолго», а заместить отсутствие западных технологий в таких областях как стоматология, машиностроение и электроника российскими аналогами будет практически невозможно, подчеркнула экономист Татьяна Куликова.

«Уровень реальных доходов населения падает последние семь-восемь лет, санкции еще сильнее ударят по платежеспособности большинства россиян. В итоге люди не будут покупать то, без чего можно обойтись в тяжелое время. Под ударом окажется вся сфера услуг, включая общепит, фитнес и другие отрасли малого и среднего бизнеса», — отметила Куликова.

Западные санкции уже привели к уходу многих иностранных фирм из России. Это повлекло за собой потерю рабочих мест для десятков тысяч российских граждан. В подобных реалиях уровень безработицы в России в апреле 2022 года может подняться выше 10%, предположила она.

Пессимистичный прогноз по росту уровня безработицы в стране дал и председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, число нетрудоустроенных в ближайшие месяцы вполне может быть сопоставимо с пиковыми пандемийными уровнями — 5-6 млн граждан. Охладить негативную тенденцию помог бы переход компаний на четырехдневную рабочую неделю.

«У нас на иностранных заводах работали десятки, даже сотни тысяч россиян... Что им теперь делать? Главное преимущество четырехдневной рабочей недели — сохранение занятости населения с риском небольшого снижения заработной платы. Производительность труда от этого не сократится, ведь можно грамотно распределить обязанности», — объяснил Рязанский.

Оставшиеся дни недели сотруднику можно будет потратить на поиск подработки или второго места работы, добавил он. В условиях финансового кризиса это будет далеко не лишним, помогая гражданам компенсировать снижение уровня реальных доходов.

Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, также нашла рациональное зерно в переходе компаний на четырехдневку. По ее словам, относительно низкий уровень безработицы в стране объясняется тем, что компании вместо сокращения часто используют урезание зарплат, рабочих часов, социальных пакетов.

«Четырехдневная рабочая неделя — адекватная альтернатива объявлению простоя в кризисное время, если компания сталкивается с сокращением объема производства. К тому же она помогает сохранить персонал и не останавливать бизнес, при этом снижая затраты на фонд оплаты труда», — заключила эксперт.

А что говорят в компаниях

В 2022 году портал hh.ru еще не проводил опрос среди российских работодателей по поводу возможности перехода компаний на четырехдневную рабочую неделю. Однако результаты прошлогоднего исследования указали на скептическое отношение фирм к трансформации рынка труда.

Только 9% опрошенных представителей компаний заявили о возможном переходе своих компаний на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие один-два года. Еще 77% вовсе отказались рассматривать такую опцию.

«При этом лично представители компаний в большинстве своем (66%) поддержали идею сокращения рабочей недели. Среди представителей крупных компаний (более 500 сотрудников) эта доля и вовсе доходила до 82%», — рассказали в hh.ru.

В то же время в малых фирмах (до 100 работников) более настороженно восприняли такую инициативу. Там порядка 37% не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.

Главными преимуществами представители компаний назвали уменьшение выгорания сотрудников (58%), более эффективное использование рабочего времени (48%), повышение уровня здоровья работников (38%). Среди ключевых недостатков опрошенные выделили снижение зарплат (38%) и сокращение производительности труда (33%).