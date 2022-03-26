Что делать, если вас увольняют из иностранной компании

Некоторые крупные иностранные компании решили приостановить свою деятельность в России. Пока сотрудники все еще официально трудоустроены, но их будущее оказалось под вопросом. В научно-исследовательском финансовом институте Минфина разъяснили «Газете.Ru», какие права есть у таких сотрудников и что им делать в случае увольнения.

На сотрудников, которые работают в России, распространяются положения ТК РФ: не важно, иностранная это компания или российская, рассказала «Газете.Ru» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Ольга Дайнеко. Поэтому в различных ситуациях нужно руководствоваться им. Дайнеко назвала пять способов защиты прав при увольнении из зарубежной компании.

Если иностранная компания объявила о приостановке деятельности в России

Работодатель в этом случае должен издать приказ о вынужденном простое сотрудников. Если он произошел по вине работодателя, то есть не было каких-то объективных причин, работнику должны в это время выплачивать две трети от его среднего заработка (его рассчитывают за последние 12 месяцев). Если же вины работодателя не было — например, случились проблемы с логистикой, комплектующими, то сотрудникам будут выплачивать две трети от оклада.

Если такой приказ не вышел или его признали незаконным, сотрудник вправе требовать компенсацию. Сначала можно обратиться в прокуратуру и в государственную трудовую инспекцию, а дальше – в суд.

Если иностранная компания уходит из России насовсем

Компания не может просто «встать и уйти», бросив своих руботников. Сначала должно быть принято решение о ликвидации. После каждого сотрудника должны письменно об этом предупредить – под роспись. Это нужно сделать не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты увольнения. В случае ликвидации увольняют весь штат, в том числе женщин в декрете, временно нетрудоспособных.

Работников нельзя в эти два месяца отправлять на вынужденный простой или вынуждать уйти в отпуск без сохранения зарплаты. Они продолжают работать в обычном режиме: сокращать им зарплаты и премии нельзя. Уволенным сотрудникам также полагается выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка, расчет по зарплате и компенсация за неиспользованный отпуск. Возможно также досрочное увольнение, но исключительно с согласия сотрудника и с выплатой компенсации. Оформляется оно по соглашению сторон.

На время поиска работы уволенным работникам также предоставляются гарантии, но на срок не более двух месяцев (в исключительных случаях – трех). Это означает, что если поиски работы превысили один месяц, сотруднику должны выплатить еще один среднемесячный заработок за второй месяц или же его часть. Обратиться к бывшему работодателю нужно в течение 15 дней после второго месяца безработицы. Для этого нужно будет предоставить справку из центра занятости населения.

Работникам нельзя соглашаться на увольнение по собственному желанию: тогда они потеряют право на все льготы и компенсации. Также не нужно заключать соглашение с выплатой «отступных» в меньшем размере, чем положено по закону.

Если компания обанкротилась

Отдельного основания для увольнения, как банкротство работодателя, в ТК РФ нет. Поэтому здесь действуют правила, аналогичные ликвидации компании. Сотруднику должны выплатить выходное пособие в размере среднемесячного заработка, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также выплатить средний заработок в период трудоустройства. В случае банкротства сотрудников также могут уволить по сокращению или соглашению сторон.

Погашение долгов (в частности, задолженностей по зарплате) происходит за счет реализации имущества банкротящейся организации. В некоторых случаях – с привлечением к субсидиарной ответственности собственников предприятия (за счет личных средств).

Если человека сократили – какие положены выплаты и гарантии

Сотруднику должны выплатить выходное пособие, зарплату за отработанный период и компенсацию за неиспользованный отпуск. Как правило, сумма, которую выплачивают при увольнении, составляет средний месячный заработок. Но руководство может выплатить и больше – по своему усмотрению. Сокращенный сотрудник имеет также право на выплату за время поиска работы.

Если в компании происходят сокращения, некоторые сотрудники имеют преимущественное право на то, чтобы остаться: это люди, которые содержат двух и более нетрудоспособных членов семьи, единственные кормильцы, получившие трудовое увечье или профессиональное заболевание, инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий по защите Отечества, работники, повышающие квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы, люди, получившие лучевую болезнь или другие заболевания в связи с чернобыльской катастрофой. В этот список также входят сотрудники, которым преимущественное право остаться на работе предоставили в коллективном договоре.

Что делать, если заставляют уволиться

Это незаконно. Руководитель, который вынуждает сотрудника написать заявление по собственному желанию, хочет просто сэкономить на выплатах. Недобросовестные работодатели могут угрожать уволить по статье, блокировать доступ к рабочему месту, эмоционально давить. Но поддаваться на шантаж не нужно.

В этом случае работнику стоит собрать максимум доказательств нарушения. За защитой прав можно сначала обратиться в прокуратуру и государственную трудовую инспекцию, при необходимости – в суд. Сейчас суды и другие надзорные органы принимают в качестве доказательств не только аудио- и видео- фиксацию нарушений, но и диктофонные записи разговоров, скрины переписок.