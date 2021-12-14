В ВШЭ посоветовали россиянам вложиться в депозиты на фоне анонсов ЦБ о повышении ставки

По итогам года инфляция в России может разогнаться до 8,6%, очередное повышение ключевой ставки ЦБ до 8,5% не остановит негативную тенденцию. При этом стоимость основных продуктов питания, включая рыбу и мясо, по итогам года рискует вырасти до 13% по сравнению с началом января, считают эксперты. На фоне продолжающегося увеличения цен россиянам не стоит брать новые потребительские кредиты, большую их часть «съест» высокая стоимость товаров и услуг.

Седьмое подряд увеличение ключевой ставки

В Центробанке анонсировали очередное повышение ключевой ставки. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на заседании 17 декабря будет рассматриваться диапазон изменения ставки от нуля до одного процентного пункта. При этом она подчеркнула, что сохранение ставки или повышение на минимальные 0,25 п.п. являются наиболее маловероятными вариантами.

В свою очередь, американское издание Bloomberg выпустило консенсус-прогноз, согласно которому совет директоров ЦБ поднимет ставку сразу на 1 п.п. Сейчас она на уровне 7,5% и, с большой долей вероятности, в ближайшие дни поднимется до 8,5%. Если прогноз сбудется, то это станет уже седьмым подряд повышением со стороны регулятора.

Ужесточение денежно-кредитной политики началось в марте 2021 года. В то же время 1 п.п. — максимальное повышение ключевой ставки с июля. Благодаря данной мере ЦБ намерен косвенно снизить потребительский спрос, что должно охладить инфляцию, которая с января выросла уже до 8,4%.

Стоит ли открывать новые кредиты

После анонса Центробанка россияне традиционно поспешат в банки, чтобы взять новые потребительские кредиты. Пока не повысились проценты, граждане стремятся успеть за более низкими ставками, подчеркивают эксперты.

По словам эксперта Института центра развития НИУ ВШЭ Игоря Сафонова, потенциальный кредитный бум может негативно сказаться на финансовом состоянии россиян. Это вызвано, в первую очередь, тем, что продолжающийся рост цен на товары и услуги увеличит размер денежных ссуд на фоне снижения реальных доходов населения.

«Бегите от новых кредитов, ни в коем случае не берите под Новый год новые ссуды. Кредитный бум может вызвать еще больший разгон инфляции, которая в итоге «съест» большую часть ваших средств. На ставках вы в любом случае сэкономить не сможете, после анонса ЦБ они вырастут незначительно — всего на 0,2 п.п. Это не та разница, ради которой следует идти в банки», — подчеркнул эксперт.

Если у вас есть свободные денежные средства, положите их на сберегательный счет, советует аналитик. Переждите инфляционные пики начала 2022 года, что позволит вам заработать на увеличении процентов по депозитам.

«Депозиты вырастут сильнее, чем ставки по потребкредитам. В течение прошлого года от 25% до 30% от повышения ключевой ставки переносилось на депозитные показатели. Это отставание отыграет позиции уже с января 2022 года», — отметил Сафонов.

Подорожают ли продукты

Очередное повышение ключевой ставки Центробанка может привести к росту стоимости продуктовой корзины россиян в ближайшие недели на 13% по сравнению с январем 2021 года, считают эксперты.

По мнению заведующего кафедрой мировой экономики Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Руслана Хасбулатова, финансовая политика правительства страны не стимулирует привлечение иностранных инвестиций в различные сектора производства, включая аграрный рынок.

«Продуктовые цены — неимоверно высокие. Вот, говорят, стоимость мяса выросла на 5%... Какое там…

За последние четыре-пять лет цены увеличились более чем вдвое. Хожу 20 лет в магазин за покупками, рыба в среднем подорожала на 20% за этот год. Я не говорю уже об импортных фруктах и овощах. Да и дефицит наших товаров никуда не делся. Все вывозится за рубеж — в магазинах нет говядины, индейки», — предупредил эксперт.

Чуть более сдержанным в оценках текущей продовольственной инфляции оказался Сафонов. По его словам, в ноябре тенденция по увеличению роста продуктовых цен незначительно изменилась, показав небольшое снижение по сравнению с октябрем.

«Рост цен на ключевые продукты питания с начала года уже превысил двузначный барьер.

Продукты повседневного спроса, куда входят мясо, рыба, молоко, масло и другие, подорожали по итогам октября на 12,8% по сравнению с началом года. В ноябре этот показатель уже составил 12,6%. Но из-за сезонного фактора и потребительского бума рыба и яйца к концу декабря могут подорожать до 13%», — объяснил Сафонов.

Однако уже в начале 2022 года следует ожидать охлаждения розничных цен на товары первой необходимости. Потребительский спрос в это время обычно идет на спад, заключил аналитик.

Что будет с инфляцией

Ужесточение денежно-кредитной политики Центробанк не сможет резко изменить ситуацию с растущими ценами на товары и услуги. Из-за предновогоднего ажиотажа показатели могут к концу декабря незначительно вырасти и составить 8,6% в среднегодовом выражении, считают эксперты.

Однако, по словам Сафонова, к концу 2022 года инфляция в России снизится до 5%. Добиться же возвращения к целевому показателю 4-4,5% будет практически невозможно.

«Эффект от резкого повышения ключевой ставки ЦБ не скажется на рынке до конца 2021 года. Банкиры не станут сразу же копировать политику регулятора, сохраняя как можно дольше старые ставки ради стимулирования кредитования россиян», — подчеркнул эксперт.

В январе инфляция в России, скорее всего, достигнет показателя 8,8%. Если же в конце декабря начнется кредитный бум, то стоимость товаров в начале 2022-го может вырасти уже до 9%, предостерег аналитик.

По словам ведущего научного сотрудника МГУ Андрей Колганова, денежно-кредитная политика ЦБ может смягчиться только во второй половине следующего года. До этого времени ключевая ставка будет сохраняться на уровне 8,5%, либо незначительно повышаться.

«Причины российской инфляции никак не связаны с уровнем ключевой ставки ЦБ. Они зависят прежде всего от дисбаланса мирового производства, связанного с коронавирусной пандемией. Глобальные цены на ресурсы и продовольствие продолжат расти и в начале 2022 года, очень многое будет зависеть от итогов летнего урожая», — резюмировал эксперт.

Как изменится курс рубля

Повышение ключевой ставки ЦБ повлияет на курс рубля в меньшей степени, чем ситуация на биржевых ресурсных рынках и сохранение геополитической напряженности в Восточной Европе. На этом фоне российская валюта может незначительно просесть.

К концу декабря 2021 года россиянам не стоит ожидать резких валютных скачков, рубль останется в коридоре 72-75 за доллар, считают эксперты.

«Повышение ключевой ставки может лишь косвенно укрепить курс рубля. Это может произойти через предложение гособлигаций с более высокой доходностью, что повлечет за собой приток иностранной валюты в российскую экономику. Но опять же, международные санкции вряд ли позволят привлечь лавину зарубежного капитала, даже если Минфин предложит привлекательные условия по ценным бумагам», — заключил Колганов.