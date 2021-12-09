Банк России опубликовал аналитическую записку с критикой госрегулирования цен

Аналитики Центробанка раскритиковали ограничение цен на продукты. Более эффективной, считают в Банке России, будет адресная материальная помощь малоимущим гражданам. Заморозка цен в магазинах «расшатывает» товарные рынки и не поможет избежать роста мировых цен, полагают эксперты ЦБ. Есть и другие негативные эффекты. Глава Банка России Эльвира Набиуллина летом назвала механизм регулирования цен «экстренным».

Оптимальным способом борьбы с инфляцией является не искусственное ограничение роста цен государством, а адресная материальная помощь гражданам с низким достатком. Об этом в аналитической записке заявили эксперты Банка России. Документ опубликован на сайте регулятора.

Административное ограничение роста цен может оказать лишь временный эффект, после чего навредит экономике, полагают авторы записки. Дисбаланс также возникнет на товарных рынках.

В долгосрочной перспективе заморозка цен на некоторые продукты не спасет от мирового роста цен.

«С социальной и экономической точки зрения адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения выступает более предпочтительной и эффективной альтернативой регулированию потребительских цен», — говорится на сайте ЦБ.

Кроме того, прямое регулирование экономики грозит дефицитом и расширением черного рынка, что также увеличит затраты государства на борьбу с этими явлениями. При этом подчеркивается, что аналитическая записка не является официальной позицией Банка России.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что механизм регулирования цен – экстренная мера, эффект от которой неоднозначен даже на короткой дистанции.

По ее словам, регулирование также должно быть понятным и предсказуемым для производителей и инвесторов, иначе стимулов вкладывать деньги у них не будет.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью газете «Ведомости» заявляла, что властям пора заканчивать регулирование продуктовых цен.

«Как только успокоятся мировые рынки, уйдет непредсказуемость, думаю, что стабильность на внутреннем агропродовольственном рынке вернется. Конечно, регулирование цен — это чрезвычайная мера, которая была принята правительством, и вдолгую этим заниматься никто не хочет», — отмечала она.

Абрамченко добавляла, что по федеральному закону о госрегулировании цены могут быть заморожены в том случае, если они растут на 10% и более в течение 60 дней. По ряду категорий – 90 дней. Однако таким правом власти страны пока не пользовались.

Какие цены может регулировать государство

Согласно постановлению правительства РФ от 2010 года, утверждающему перечень социально значимых товаров, предельно допустимые розничные цены могут устанавливаться на:

Говядину, свинину и баранину (исключением является мясо без кости), курятину (кроме окорочков) и яйца, мороженую неразделанную рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко питьевое, сахарный песок и поваренную соль.

Кроме того, заморожены могут быть цены на черный чай, пшеничную муку, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, булки из пшеничной муки, шлифованный рис и пшено, гречку, вермишель, картошку.

Наконец, ограничение цен может коснуться свежей белокочанной капусты, репчатого лука, моркови и яблок.

В 2021 году вся мировая экономика столкнулась с резким ростом инфляции. Сложилось множество факторов, а запустила процесс пандемия коронавируса.

В октябре в России инфляция составила 8,1%, такого уровня не было с февраля 2016 года. Инфляция в США подскочила до 6,2%, обновив 30-летний максимум. Инфляция в Евросоюзе ускорилась до 4,1%, это 13-летний максимум.

В России роль сыграло отставание в сборе урожая и инфляция в странах, откуда импортируются некоторые продукты. В следующем году цены будут также расти, убеждены эксперты.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Цена на сахар отпустили 1 июня, на подсолнечное масло — 1 октября.