Эксперты предсказали рост инфляции в России до 10-12% в следующем году

Рост среднегодовой инфляции в 2022 году продолжиться, а снизить ее показатель до целевых 4% и вовсе не удастся, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Предпосылок для этого нет ни внутри страны, ни в мире. Экономисты добавляют — действия Центробанка могут только ухудшить ситуацию с ростом цен.

Главная проблема экономики

По словам президента России Владимира Путина, главной проблемой национальной экономики в следующем году станет рост инфляции. Глава государства отметил, что на конец ноября 2021 года рост цен составил 8,4%. Путин подчеркнул, что уже в 2022 году правительству и Центробанку необходимо добиться возвращения к целевым показателям на уровне 4%.

Президент заявил, что инфляция в стране во многом порождена чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политикой зарубежных ЦБ. Для ее снижения Путин призвал реализовать эффективные механизмы противодействия, сосредоточив внимание прежде всего на увеличении предложения продовольственных товаров, а также сферы услуг на внутреннем рынке.

Какой будет инфляция в 2022 году

Иностранное влияние на российскую инфляцию в следующем году сохранится. Ожидать спада темпов роста цен стоит не раньше середины 2022 года. В первых кварталах года динамика ухудшится, а показатель увеличится до 10-12%. Добиться же возвращения к целевым показателям в 4% будет практически невозможно, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам экономиста Татьяны Куликовой, прийти к резкому снижению цен возможно только при одном сценарии – если ЦБ поднимет ключевую ставку выше среднегодовой инфляции. Однако для экономики это будет иметь негативные последствия, ведь брать кредиты при подобном раскладе станет гораздо труднее.

«В мире инфляционный потенциал еще не исчерпан. Из-за рекордного роста биржевых цен на газ сильно подрожали минеральные удобрения. Следующим инфляционным шагом станет продолжение роста стоимости продовольственных товаров.

В начале 2022 года инфляция в России будет порядка 10%, по итогам же 12 месяцев она может опуститься максимум до 6-6,5%», — подчеркнула эксперт.

С ней согласен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, уже сейчас на целый ряд категорий продовольственных товаров цена с начала 2021 года выросла более чем на 10%.

«Двукратное снижение инфляции в следующем году — чистой воды фантазия. Главной проблемой остается недооценка рубля из-за бюджетного правила с фиксированной стоимостью нефти — $40 плюс инфляция. При таком раскладе баррель в 2022 году не может стоить выше $60, а его цена уже сейчас перешагнула за $75», — объяснил аналитик.

Противоположное мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил доктор экономических наук Никита Кричевский. По его словам, инфляция в России носит краткосрочный характер и вызвана в первую очередь глубоким кризисом в сфере услуг.

«Инфляция упадет за счет выхода из стагнации сферы общепита и других секторов сферы услуг. Если в список добавить еще и восстановление туризма, вполне возможно к концу 2022 года мы выйдем на среднегодовые показатели 4-5%», — отметил Кричевский.

Какие меры нужны правительству и ЦБ

Регулярное увеличение ключевой ставки Центробанком лишь временно смягчит рост инфляции в стране. Добиться же резкого снижения при таком подходе практически невозможно — Россия слишком сильно зависит от импорта, а значит и от цен на товары иностранного производства. Запреты на ввоз и вывоз отдельных категорий товаров также не дадут результата в обозримом будущем, дестимулируя желание бизнеса вкладывать больше средств в производство, считают эксперты.

По словам Куликовой, более действенным методом борьбы с инфляцией стала бы корректировка бюджетного правила. Если повысить цену отсечения с нынешних $45 до хотя бы $60, Минфин стал бы меньше закупать иностранной валюты, что укрепило бы позиции рубля. В споре же миллиардера Олега Дерипаски с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной (увеличение предложения против снижения спроса — «Газета.Ru) аналитик не стала отдавать предпочтение ни одной из сторон.

«Cтратегия Дерипаски получила свое логическое завершение в Турции, где при увеличении инфляции до 20% резко понизили ключевую ставку — с 18% до 16%. В итоге обвалилась лира, а капитал массово побежал из страны. Подобные последствия чреваты и для России», — объяснила эксперт.

При этом Куликова считает неоправданно жесткой и нынешнюю политику российского ЦБ. По ее словам, регулятору и правительству нужно сейчас действовать за счет фискальных, а не монетарных мер. Идеальным вариантом стала бы адресная финансовая поддержка малообеспеченным слоям населения.

В свою очередь Кричевский счел монетарную политику ЦБ архаичной. Эффективным способом борьбы с инфляцией, по его словам, стало бы расширение кредитования производственного сектора экономики. То есть ЦБ смог бы покупать облигации компаний под залог их долговых обязательств, а затем получать с этого проценты, инвестируя их в крупные федеральные проекты.

«Но ЦБ даже слышать об этом не хочет, мол, не их зона ответственности. Вместо этого регулятор постоянно увеличивает ключевые ставки, перегружая кредитную нагрузку предприятий.

Центробанк не понимает, что делает. Если до недавнего времени доля банковских инвестиций в основной капитал составляла 10-11%, то сегодня это уже 8%. Так мы точно не поднимем внутреннее производство», — объяснил Кричевский.

Он добавил, что в результате политики ЦБ экономика России за последние 30 лет превратилась в своего рода казино.

«Вы берете краткосрочный кредит на срок от 1 года, вкладываете деньги в спекулятивный актив, получаете прибыль, рассчитываетесь с банком – и так по кругу», — отметил экономист.

Кричевский уточнил, что схожая модель действовала в Великобритании в 80-е годы прошлого века.

«В отличие от «рейганомики» США, в Британии Тэтчер (Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах — «Газета.Ru») сделала упор не на расширение предложения, а на спекулятивную составляющую.

При такой системе внутреннее производство не только никак не стимулируется, оно деградирует. Это очень опасная тенденция. «Экономика-казино» сейчас наблюдается и в России», — подчеркнул эксперт.

А как с инфляцией в США

Внутрироссийская инфляция напрямую зависит от роста цен на внешних рынках. Ситуация же в Штатах (инфляция выше 6%, рекорд за более чем 30 лет) пока не внушает Москве особого оптимизма. По этой причине ожидать какого-либо охлаждения рынка ни в США, ни в России в ближайшие полгода не стоит, подчеркнули эксперты.

По словам Куликовой, инфляция в США продолжит рост в ближайшие месяцы.

«У ФРС в последнее время кардинально сменилась риторика. Весь год они говорили, что инфляция является временной, теперь же считают ее уже постоянным явлением. При этом печатный станок продолжает работать – с августа вливали по $120 млрд в месяц, в ноябре — $105 млрд, а на декабрь запланировали $90 млрд», — подчеркнула Куликова.

В то же время Колташов отметил, что ФРС США не сможет резко поднять ключевую ставку (на начало ноября — 0-0,25%) до российского уровня (7,5%). При таком раскладе экономика Штатов попросту рухнет — из-за огромной задолженности ведущих корпораций страны.

«Инфляция в США будет нарастать в начале 2022 года, это неизбежно. Нулевые и околонулевые ставки держатся в Штатах уже 13 лет. Кредиты стали очень доступны, а невыплаты — нормой. ФРС оказался замурован в ловушку сверхнизкой ставки. Если они ее резко повысят, за этим последует корпоративный дефолт. Получать деньги из воздуха при таком раскладе больше не получится», — объяснил Колташов, отметив, что в борьбе с инфляцией США России не помощник.