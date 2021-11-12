Ростуризм исключил «Музенидис Трэвел» из реестра туроператоров

Греческий туристический холдинг «Музенидис Трэвел Групп» принимал туристов из стран СНГ и Восточной Европы. Он сотрудничал со многими крупными зарубежными туроператорами, большинство российских агентств отправляли туристов в Грецию именно через «Музенидис Трэвел». Холдинг был представлен не только на всех курортах Греции, но и в 15 странах Европы и Азии. В России у организации было несколько офисов в разных городах: Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.
Основатель и глава «Музенидис Групп» Борис Музенидис умер в московской больнице в конце марта. Он приехал в российскую столицу на международную туристическую выставку MITT и заразился коронавирусом, болезнь дала осложнения на сердце. По официальной информации, сейчас компания находится в процессе перехода по наследству и смены владельца. Неофициально источник Forbes рассказал, что смерть Музенидиса выявила плачевное финансовое состояние холдинга. При оценке наследства оказалось, что компания долгое время не оплачивала свои обязательства по отелям и перелетам. При этом из всех дочерних офисов за границей деньги в греческое подразделение поступали исправно.
«Это не единственный случай в истории бизнеса, когда проблемы, которые копились годами, с уходом руководителя или человека, который каким-то образом сдерживал негативные последствия этих проблем, они буквально за считаные недели, за считаные месяцы разваливали компанию», — отметил руководитель компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин.
К лету компания не смогла больше скрывать свои финансовые трудности. Сначала греческий офис «Музенидис Трэвел» остановил работу на неделю, с 18 по 26 июня. Потом этот срок неожиданно продлили до конца июля. Клиентам предложила перенести отдых на осень или вернуть деньги до конца декабря. Начались проблемы у сотрудников российского подразделения. «В конце лета из московского офиса многие сотрудники уволились, так как нечем было платить им зарплату», — рассказал источник Forbes.
Российским туристам из-за проблем у принимающей стороны с июня начали аннулировать туры, причем нередко в одностороннем порядке и без возврата денег. Эксперты поясняли, что обязательства перед туристами в сложившейся ситуации в полной мере несут российские туроператоры, с которыми клиенты заключали договоры. Однако, вот в чем проблема — российские компании успели перевести полученные средства принимающему оператору в Греции, и теперь не смогут получить их обратно. Собственных же резервов у российского турбизнеса почти не осталось, работу отрасли существенно подкосила пандемия коронавируса. «Коммерсантъ» писал, что из-за приостановки работы «Музенидис Трэвел» российские туристы могут потерять почти миллиард рублей. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что задолженность греческого «Музенидис Трэвел» перед туристами из России составляет примерно €23 млн.
С гендиректором российского «Музенидис Трэвел» Александром Цандекиди сейчас невозможно связаться. «Он не берет трубки ни от кого. Последний раз видели его в сентябре 2021-го на мероприятии греческого посольства, он ни с кем не общался, аккаунты в соцсетях он удалил», — рассказал знакомый Цандекиди.
Ростуризм накануне указал, что в результате приостановки деятельности принимающего туроператора в Греции без оплаченных туров остались около 27 тыс. российских туристов. Сейчас тысячи из них подают иски к российскому представительству, компании «Музенидис Трэвел», с требованиями возврата средств за несостоявшийся отдых.
Российское подразделение туроператора «Музенидис Трэвел» 12 ноября признало собственное банкротство и объявило о невозможности российских юридических лиц компании исполнить взятые на себя обязательства.
«Мы не в состоянии продолжать нашу работу. <...> В этой ситуации нет другого выхода. Наша команда пыталась сделать все возможное для продолжения работы, но ресурсы исчерпаны. <...> Мы предоставим все необходимые документы для получения туристами компенсации», — говорится в сообщении.
У «Музенидис Трэвел» нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны. «Греческие партнеры признают свои обязательства перед нами, однако, к сожалению, не способны ни выполнить их, ни произвести возврат средств, ранее уплаченных нами им, что и определило текущее состояние российских компаний. В настоящее время мы готовим иск к греческой компании «Музенидис Трэвел» с целью возмещения нанесенного ущерба», — пояснило российское подразделение.
Компания пообещала, что не закроется, пока не уладит все формальности. Суммарно ее российские юридические лица застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании «ТИТ». АТОР указала, что у компании есть фонд персональной ответственности, его размер составляет 13 млн 529 тыс. рублей.
Ассоциация отметила, что с момента начала трудностей у «Музенидис Трэвел» российская компания пыталась найти инвестора. Туроператор обращался в российские и зарубежные банки за кредитованием. Однако, как пояснила АТОР, помешала сложная экономическая ситуация на фоне пандемии. Источник на туристическом рынке сообщил Forbes, что на российском рынке у компании была хорошая репутация, но финансирование найти это все равно не помогло.
«Они пытались спасти бизнес, <...> но с учетом информационного шлейфа, который потянулся после новости о смерти основного владельца, эти попытки не увенчались успехом», — сказал собеседник издания.
В сентябре российские турагентства направили коллективное письмо в Ростуризм с просьбой исключить «Музенидис Трэвел» из федерального реестра туроператоров. В таком случае туристы могут получить деньги по договору страхования финансовой ответственности туроператора и из фонда персональной ответственности. Ростуризм сегодня исключил компанию из реестра. Мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача — сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российский союз туриндустрии считает, что российские туристы не получат реальные компенсации. «Общая сумма фингарантий всех пяти компаний (под брендом «Музенидис») составляет 80,5 млн рублей... а общая сумма подтвержденного долга составляет 18 млн евро. <...> Обычно в такой ситуации деньги делятся поровну на всех, кто подаст заявки, либо в процентах от стоимости тура. Но, в любом случае, это будут символические деньги. Порой туристы за такими суммами не приходят, потому что надо заполнить очень много бумаг, чтобы получить даже 2 тыс. рублей», — указали в объединении.