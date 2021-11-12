Ростуризм исключил «Музенидис Трэвел» из реестра туроператоров

Российское подразделение греческого «Музенидис Трэвел» объявило о банкротстве. Ежегодно компания отправляла на отдых до 500 тыс. россиян, это один из крупнейших туроператоров по Греции. Проблемы у головной компании «Музенидис Трэвел» начались летом — после смерти от коронавируса ее основателя Бориса Музенидиса. Оказалось, что у туроператора нет денег на счетах, накопились долги за оплату отелей и авиабилетов. Греческая компания задолжала российским туристам порядка 23 млн евро. Эксперты считают, что значительную часть этих денег пострадавшим клиентам никто не вернет.

Греческий туристический холдинг «Музенидис Трэвел Групп» принимал туристов из стран СНГ и Восточной Европы. Он сотрудничал со многими крупными зарубежными туроператорами, большинство российских агентств отправляли туристов в Грецию именно через «Музенидис Трэвел». Холдинг был представлен не только на всех курортах Греции, но и в 15 странах Европы и Азии. В России у организации было несколько офисов в разных городах: Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.

Основатель и глава «Музенидис Групп» Борис Музенидис умер в московской больнице в конце марта. Он приехал в российскую столицу на международную туристическую выставку MITT и заразился коронавирусом, болезнь дала осложнения на сердце. По официальной информации, сейчас компания находится в процессе перехода по наследству и смены владельца. Неофициально источник Forbes рассказал, что смерть Музенидиса выявила плачевное финансовое состояние холдинга. При оценке наследства оказалось, что компания долгое время не оплачивала свои обязательства по отелям и перелетам. При этом из всех дочерних офисов за границей деньги в греческое подразделение поступали исправно.

«Это не единственный случай в истории бизнеса, когда проблемы, которые копились годами, с уходом руководителя или человека, который каким-то образом сдерживал негативные последствия этих проблем, они буквально за считаные недели, за считаные месяцы разваливали компанию», — отметил руководитель компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин.

К лету компания не смогла больше скрывать свои финансовые трудности. Сначала греческий офис «Музенидис Трэвел» остановил работу на неделю, с 18 по 26 июня. Потом этот срок неожиданно продлили до конца июля. Клиентам предложила перенести отдых на осень или вернуть деньги до конца декабря. Начались проблемы у сотрудников российского подразделения. «В конце лета из московского офиса многие сотрудники уволились, так как нечем было платить им зарплату», — рассказал источник Forbes.

Российским туристам из-за проблем у принимающей стороны с июня начали аннулировать туры, причем нередко в одностороннем порядке и без возврата денег. Эксперты поясняли, что обязательства перед туристами в сложившейся ситуации в полной мере несут российские туроператоры, с которыми клиенты заключали договоры. Однако, вот в чем проблема — российские компании успели перевести полученные средства принимающему оператору в Греции, и теперь не смогут получить их обратно. Собственных же резервов у российского турбизнеса почти не осталось, работу отрасли существенно подкосила пандемия коронавируса. «Коммерсантъ» писал, что из-за приостановки работы «Музенидис Трэвел» российские туристы могут потерять почти миллиард рублей. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что задолженность греческого «Музенидис Трэвел» перед туристами из России составляет примерно €23 млн.

С гендиректором российского «Музенидис Трэвел» Александром Цандекиди сейчас невозможно связаться. «Он не берет трубки ни от кого. Последний раз видели его в сентябре 2021-го на мероприятии греческого посольства, он ни с кем не общался, аккаунты в соцсетях он удалил», — рассказал знакомый Цандекиди.

Ростуризм накануне указал, что в результате приостановки деятельности принимающего туроператора в Греции без оплаченных туров остались около 27 тыс. российских туристов. Сейчас тысячи из них подают иски к российскому представительству, компании «Музенидис Трэвел», с требованиями возврата средств за несостоявшийся отдых.

Российское подразделение туроператора «Музенидис Трэвел» 12 ноября признало собственное банкротство и объявило о невозможности российских юридических лиц компании исполнить взятые на себя обязательства.

«Мы не в состоянии продолжать нашу работу. <...> В этой ситуации нет другого выхода. Наша команда пыталась сделать все возможное для продолжения работы, но ресурсы исчерпаны. <...> Мы предоставим все необходимые документы для получения туристами компенсации», — говорится в сообщении.

У «Музенидис Трэвел» нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны. «Греческие партнеры признают свои обязательства перед нами, однако, к сожалению, не способны ни выполнить их, ни произвести возврат средств, ранее уплаченных нами им, что и определило текущее состояние российских компаний. В настоящее время мы готовим иск к греческой компании «Музенидис Трэвел» с целью возмещения нанесенного ущерба», — пояснило российское подразделение.

Компания пообещала, что не закроется, пока не уладит все формальности. Суммарно ее российские юридические лица застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании «ТИТ». АТОР указала, что у компании есть фонд персональной ответственности, его размер составляет 13 млн 529 тыс. рублей.

Ассоциация отметила, что с момента начала трудностей у «Музенидис Трэвел» российская компания пыталась найти инвестора. Туроператор обращался в российские и зарубежные банки за кредитованием. Однако, как пояснила АТОР, помешала сложная экономическая ситуация на фоне пандемии. Источник на туристическом рынке сообщил Forbes, что на российском рынке у компании была хорошая репутация, но финансирование найти это все равно не помогло.

«Они пытались спасти бизнес, <...> но с учетом информационного шлейфа, который потянулся после новости о смерти основного владельца, эти попытки не увенчались успехом», — сказал собеседник издания.

В сентябре российские турагентства направили коллективное письмо в Ростуризм с просьбой исключить «Музенидис Трэвел» из федерального реестра туроператоров. В таком случае туристы могут получить деньги по договору страхования финансовой ответственности туроператора и из фонда персональной ответственности. Ростуризм сегодня исключил компанию из реестра. Мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача — сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Российский союз туриндустрии считает, что российские туристы не получат реальные компенсации. «Общая сумма фингарантий всех пяти компаний (под брендом «Музенидис») составляет 80,5 млн рублей... а общая сумма подтвержденного долга составляет 18 млн евро. <...> Обычно в такой ситуации деньги делятся поровну на всех, кто подаст заявки, либо в процентах от стоимости тура. Но, в любом случае, это будут символические деньги. Порой туристы за такими суммами не приходят, потому что надо заполнить очень много бумаг, чтобы получить даже 2 тыс. рублей», — указали в объединении.