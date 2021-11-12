Туроператор Mouzenidis Travel заявил о невозможности выполнения обязательств

Один из крупнейших туристических операторов Mouzenidis Travel на греческом рынке передает, что не сможет выполнить все обязательства перед клиентами. Об этом сообщается на сайте АТОР.

В связи с чем Ростуризм исключил компанию из реестра туроператоров.

«По предварительным данным, туроператор не выполнил обязательства перед 25 тыс. человек. Это туристы, купившие как полные турпакеты, так и отдельно услуги по размещению или авиаперевозке. Задолженность головной греческой компании Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет порядка 23 млн евро», — уточнили в ассоциации.

При этом у компании имеется фонд персональной ответственности при «Турпомощи», чей размер — 13 млн 529 тыс. рублей.

В качестве одной из причин ухудшившегося положения туроператора названа смерть основателя и владельца холдинга Бориса Музенидиса.

«Все расчеты российского туроператора шли через греческую «материнскую» компанию. Наследники Музенидиса не смогли быстро вернуть работу компании в обычное русло», — подчеркнули в АТОР.

Также усугубили ситуацию и повлияли на Mouzenidis Travel пандемия и закрытие границ.

Теперь российский «Музенидис Трэвел» готовит иск к греческой компании Mouzenidis Travel, в планах добиться возмещения понесенных убытков.

Ранее сообщалось, что российским туристам ускорят проверку в египетских аэропортах.