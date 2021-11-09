Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске источника вспышки... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31
Игрок «Зенита» и сборной Хорватии: Россия почувствуете себя в гостях... 03:29
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла за неделю на 10% 03:19
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые хотели помочь... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
В России придумали, как улучшить питание детей в школах 03:03
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета Лысенко 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал на информацию об интересе... 02:49

Иностранные туристы не могут купить путевки в Россию из-за проблем с QR-кодами

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что туроператоры вынуждены отказывать иностранным туристам в путевках в Россию из-за нечеткого алгоритма приема гостей и проблем с иностранными сертификатами вакцинации, сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, туроператорам «остро не хватает четкого протокола действий» по отношению к зарубежным туристам, имеющим сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса в своих странах, так как в России QR-код, полученный за иностранную прививку, не действует. В связи с этим туристы вынуждены делать ПЦР-тесты, их результаты вносят в ЕМИАС, но действуют они всего лишь 72 часа.

«Отсутствие единого протокола ставит под угрозу не только зиму, но и будущий сезон, так как именно сейчас заключаются контракты на будущий год и партнерам нужна исчерпывающая информация о приеме их в России. А поскольку конкретики нет, пошли аннуляции», — отметила Тюрина.

Тюрина рассказала, что сейчас Россия привлекательна для туристов «как никогда», въезд в страну разрешен из почти 50 стран. Больше всего туристов приезжают в РФ из Индии, ОАЭ, Турции, Мексики, Испании, Франции, Германии, практически все они вакцинированы и имеют сертификаты.

Ранее в пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что признают действие QR-кодов, свидетельствующих о прохождении вакцинации от коронавируса зарубежными препаратами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть