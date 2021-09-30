Более 60% российских туристов жалуются на плохой сервис на отечественных курортах

Большинству россиян не понравился сервис на отечественных курортах, сообщили «Газете.Ru» в мониторинговом центре Российского фонда мира по итогам работы горячей линии по защите прав туристов. Более половины жалоб путешественников были связаны с низким уровнем обслуживания и плохой инфраструктурой. Отдыхающие также обратили внимание на завышенные цены в гостиницах и несоблюдение противокоронавирусных мер.

Сервис низкий, инфраструктура плохая

Этим летом и в бархатный сезон российские путешественники, отдыхающие на отечественных курортах, чаще всего жаловались на низкое качество сервиса и плохую инфраструктуру, следует из данных, полученных по итогам работы горячей линии по защите прав туристов мониторингового центра «Безопасность 2.0» Российского фонда мира (РФМ).

«Традиционно мы получаем достаточно много обращений от российских туристов, выбравших для отдыха внутренние направления.

В этом году подавляющее большинство жалоб — более 64% — касались качества сервиса, инфраструктуры или низкого уровня обслуживания», – рассказала руководитель Центра, первый вице-президент РФМ, член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.

Согласно данным мониторинга, туристы также жаловались на завышенные цены в российских гостиницах и ресторанах (16%) и несоблюдение отдыхающими противоковидных норм (15%). Еще 5% обращений касались проблем, связанных с получением ПЦР-тестов, необходимостью прохождения вакцинации и возвратом средств за отмененные туры.

По словам Суторминой, чаще всего претензии по поводу отдыха поступали от россиян, посетивших Крым, Краснодарский и Алтайские края, Калининградскую и Московскую области, Карелию, а также города федерального значения – Москву и Санкт-Петербург.

«У нас большой дефицит качественных отелей»

«По оценкам Ростуризма, лишь 10% объектов размещения в России соответствует высоким современным стандартам», — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

В связи с этим в сегменте пятизвездочных отелей создается ситуация, когда спрос выше предложения – отсюда и высокие цены, пояснил он. Кроме того, туристы из-за постоянно меняющихся ограничений на въезд в регионы теперь не бронируют отели заранее, а делают это накануне поездки по максимальной цене.

«Открытие границ будет способствовать конкуренции с зарубежным турпродуктом. Уже сейчас это происходит. Средний чек бюджетного турпакета по Турции стартует от 50 тыс. рублей на двоих с перелетом и размещением в отеле «все включено». В Египте такой же тур стоит 70-80 тыс. рублей.

В России туры в бюджетном сегменте стартуют от 35-40 тыс. рублей, но у нас большой дефицит качественных отелей, и «пять звезд» будут стоить ощутимо дороже», — отметил Горин.

Проблемы с сервисом часто связаны с кадровой нехваткой, добавил он. «У нас не хватает именно профессиональных кадров, и очень часто их отсутствие приводит к общему недовольству сервисом», — уточнил вице-президент АТОР.

План есть, но долгосрочный

Согласно госпрограммам и тематическому нацпроекту, до 2035 года в индустрию будет вложено более 500 млрд рублей, сообщил Горин. Средства пойдут на строительство новых гостиниц, создание логистических точек и развитие дорожной сети.

«За один-два года поднять инфраструктуру и сервис на новый уровень не получится, — подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), член экспертного совета по туризму при комитете Совфеда по соцполитике Юрий Барзыкин. – Но через нацпроект четко определена программа действий».

На отечественных курортах в этом году, по его словам, отдыхают 80% российских путешественников. «По внутреннему туризму, по Югу России, показатели приближаются к допандемийному 2019 году. Турпоток в Краснодарский край с погрешностью 2% за восемь месяцев составил 12,5 млн человек; в Крым – более 6 млн человек, до конца года регион примет порядка 8 млн туристов. То есть прогноз такой: к концу года турпоток сравняется с показателями 2019 года, либо будет меньше не более, чем на 5-10%», — сообщил Барзыкин.

В начале сентября президент Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что летом российские туристы совершили более 20 млн поездок.