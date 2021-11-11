Российские туристы могут лишиться €18 млн из-за разорившейся греческой турфирмы

В Ростуризме 9 ноября прошло экстренное совещание с представителями туррынка из-за туроператора Mouzenidis Travel, который фактически прекратил свою деятельность после смерти основателя холдинга Mouzenidis Group (ему принадлежит туроператор) Бориса Музенидиса в марте этого года. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что до 15 ноября Mouzenidis Travel («Музенидис Трэвел») обязан предоставить в Ростуризм информацию о новом договоре страхования, в ином случае российские юридические лица туроператора будут исключены из Единого федерального реестра туроператоров. На фоне этого по меньшей мере 27 тысяч туристов могут не получить компенсации по страховке; по состоянию на 31 марта 2020 года офисы Mouzenidis Travel продали туры на сумму около €18 млн.

Согласно статье 17.3 закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» туроператор, который намерен продолжать деятельность, должен иметь не только финансовое обеспечение, но и вовремя продлевать его.

Mouzenidis Travel — управляющая компания греческого туристического холдинга Mouzenidis Group. Его основал в 1995 году Борис Музенидис, семья которого в 1992 году перебралась из СССР в Грецию. В марте 2021 года Музенидис скончался в Москве.

В России Mouzenidis Travel являлся крупнейшим туроператором, отправлявшим туристов в Грецию.