Как Кишинев пытается выторговать новый газовый контракт

Единственной возможностью для Кишинева заполучить выгодную цену от «Газпрома» может стать увеличение доли монополиста в операторе местной ГТС. Альтернативным вариантом для Молдавии мог бы быть топливный транзит из Румынии, однако у Бухареста пока нет резервов для дополнительных поставок за рубеж. Временный контракт с «Газпромом» истекает 1 ноября, и местные власти ищут любые способы не заключать новый на невыгодных условиях.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о планах Кишинева заключить новое газовое соглашение до начала ноября. Если Кишиневу не удастся договориться с «Газпромом», российскому монополисту найдут замену среди европейских поставщиков, сказала она. Однако возможностей для диверсификации российского транзита у «Молдовагаза» сейчас фактически нет.

Румыния — не помощник

Нынешний взлет стоимости природного газа для Молдавии, как ни странно, вызван нефтяной привязкой. Дело в том, что Кишинев сейчас получает российское топливо, исходя из биржевых котировок 2008 года, когда стоимость природного ресурса была рекордно высокой и составляла в пиковые отрезки $148 за баррель. Однако Молдавии не удастся найти для себя более выгодную цену на газ у европейских поставщиков. Помочь Кишиневу мог бы румынский транзит, однако в условиях острой нехватки топлива Бухарест не сможет обеспечить дополнительные поставки за рубеж.

В «Газпроме» на запрос «Газеты.Ru» ответили, что не комментируют нынешнюю ситуацию с газовым контрактом с Молдавией.

По словам директора Института национальной энергетики Александра Правосудова, Молдавия и Румыния недавно завершили строительство газопровода для обеспечения энергетических нужд региона. Однако в кризисных условиях Бухарест вынужден сам идти на дополнительную закупку топлива у «Газпрома».

«Даже если румыны в ущерб себе продадут часть газа Кишиневу, это все равно будет российское топливо, только по еще более высокой цене. В этом случае стоимость поставок может возрасти до $1000 за тысячу кубометров. К тому же у самого Бухареста достаточно небольшая пропускная способность газопровода — меньше 1 млрд кубометров в год», — резюмировал Правосудов.

С ним оказался солидарен и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его мнению, при нынешних турбулентных спотовых ценах на ключевых европейских площадках Кишиневу имеет смысл заключать соглашение только с компаниями-производителями. Румынский же поставщик по своей природе является перекупщиком, который в еще большей степени поднимет цену для конечных потребителей в Молдавии.

«Основными поставщиками газа на европейском рынке помимо «Газпрома» являются норвежский Equinor, оператор нидерландской газотранспортной системы Gasunie и алжирская Sonatrach. Однако ни у одной из этих компаний в условиях мирового энергетического кризиса нет запасных мощностей для обеспечения потребностей Молдавии. Румыны же сейчас разворачивают российский транзит исключительно для своих нужд, все объемы у них расписаны на месяц вперед», — объяснил Пикин.

Политические распри Кишинева

Власти Молдавии перед продлением долгосрочного контракта с «Газпромом» вели себя довольно странно. Кишинев фактически требовал от российского монополиста невозможного — заключить временное соглашение по льготным ценам. При рыночной же конъюнктуре европейского энергетического рынка никто не позволит отдельно взятой стране «выторговывать» себе преференции, подчеркнули в беседе с «Газетой.Ru» эксперты.

Если же Кишинев рассчитывает в дальнейшем получить от российского монополиста ценовые льготы, ему необходимо предоставить определенные преференции. Одной из таковых может стать прямой доступ «Газпрома» ко внутреннему энергетическому рынку Молдавии, отметил Правосудов из Института национальной энергетики.

«Газпром» ранее предоставлял льготы контрагентам в одном единственном случае — за счет приобретения доли в компании-операторе ГТС. На такие уступки могла бы пойти и Молдавия. Однако проблема заключается в том, что уже сейчас «Молдовагаз» на 50% принадлежит «Газпрому». Теоретически эта доля может быть увеличена, однако, скорее всего, на этот шаг по политическим причинам в Кишиневе не пойдут», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что при такой схеме российский монополист ощутимо снижал оптовую цену на внутреннем рынке контрагента, получая дополнительную прибыль благодаря прямым розничным продажам конечным потребителям. Однако такому развитию событий не способствует проевропейская ориентация новых властей страны.

«На последних президентских выборах в Молдавии проигравший пророссийский кандидат Игорь Додон напирал на то, что сумеет договориться с «Газпромом» о низкой стоимости газа. Победившая же кандидатка Майя Санду переложила всю ответственность за продление договора исключительно на «Молдовагаз». Даже после выборов Додон предлагал ей встретиться с представителями «Газпрома», но она наотрез отказалась», — резюмировал Правосудов.

В апреле текущего года в Молдавии зафиксировали рекордный объем энергопотребления среди местных жителей — 99,6 млн кубометров. При этом стоимость одного кубометра для конечных потребителей тогда составила примерно 4,29 лея, или более 17,5 рубля. Для сравнения, в России тарифы на газ в октябре 2021 года составили в среднем 6,47 рубля.

Шантаж Приднестровья

Противоречие между европейской ориентированностью Партии действия и солидарности (PAS) и энергетической привязкой к поставкам «Газпрома» привели Кишинев к газовому тупику. Вместо того, чтобы напрямую договариваться с российским монополистом, Молдавия все чаще вынуждена прибегать к нетрадиционным способам вроде политического шантажа соседнего Приднестровья, отметили в беседе с «Газетой.Ru» аналитики.

Нежелание Молдавии расплачиваться с «Газпромом» за возросшую задолженность перед российским контрагентом приводит к попыткам перенести всю ответственность исключительно на Тирасполь. По словам министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева, на недавних переговорах сторон в Кишиневе представитель Молдавии попросил полномочных лиц непризнанной республики обращаться напрямую к России по поводу новых поставок в регион. В обмен на этот шаг Молдавия якобы пообещала решить вопрос с закрытием въезда на территорию Украины для зарегистрированного в Тирасполе автотранспорта.

В то же время заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что только «Газпром» с учетом имеющихся свободных мощностей может обеспечить растущие потребности Молдавии в поставках газа. Желание же местных властей закупать топливо в Европе в преддверии отопительного сезона неизбежно приведет к еще большему росту цен.

««Газпром» полностью обеспечивал потребности Молдавии в газе раньше и имеет возможности делать это впредь. Потребление Молдавии не очень велико — около 3 млрд кубометров в год с учетом Приднестровья (1 млрд без учета потребностей Тирасполя. — «Газета.Ru»). Поэтому единственным выходом для «Молдовагаза» станут прямые переговоры с «Газпромом» о новом контракте», — считает Гривач.

Если этого не произойдет, то в ближайшее время цена на газ в Молдавии может достигнуть $1000 за тысячу куб. м с возможностью дальнейшего роста. В то же время стоимость топлива по контракту с нефтяной привязкой будет в разы меньше.

Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал Пикин из Фонда энергетического развития. По его словам, Молдавия опоздала с заключением нового газового договора с «Газпромом». Дело в том, что даже ключевой союзник России на Балканах Сербия не смогла сохранить для себя старую нефтяную формулу по новому газовому контракту. С учетом же усилившегося прозападного курса молдавских властей сохранить цены около $200 за тысячу куб. м у Кишинева вряд ли получится.

«С учетом рекордных биржевых цен у «Газпрома» сейчас наблюдается настоящий коммерческий пир. Компания извлекает для себя максимум прибыли по европейским контрактам. Поэтому новое долгосрочное соглашение с Молдавией возможно только по новой схеме — 70% спотовой и 30% нефтяной привязки. Такую формулу недавно предложили президенту Сербии Вучичу, хотя тот просил обратные пропорции. В итоге разница в цене вышла едва ли не двукратной. Схожий вариант предложат и Молдавии», — объяснил эксперт.